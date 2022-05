Wiedźmin - znana lokacja z książek w 3. sezonie? Zdjęcia z planu

fot. Netflix

Wiedźmin obecnie realizowany jest na planie 3. sezonu, którego szczegóły trzymane są na razie w tajemnicy, ale możemy śmiało założyć, że adaptowane będą wątki z 2. tomu wiedźmińskiej Sagi zatytułowanego Czas pogardy.

Portal Redanian Intelligence donosi o sytuacji na planie serialowego widowiska. Podobno Gandja Monteiro szykuje się do kręcenia 3. i 4. odcinka serialu. Być może jedną z lokacji stanowić będą ruiny Shaerrawedd, miejsce dobrze znane fanom książek.

Dziennikarze portalu natrafili na materiały z planu, które mogą wskazywać na elfi zamek. W książkach Shaerrawedd to starożytny pałac elfów, pod którego murami doszło do rzezi elfów. Same elfy niszczyły swój zamek, aby ludzie nie mogli zbudować nic na jego fundamentach. Geralt i Ciri przechodzą obok ruin w Krwi elfów (pierwszy tom sagi), ale tego wątku ostatecznie nie widzieliśmy w 2. sezonie, więc jest szansa, że pojawi się teraz w kolejnej serii. Zobaczcie zdjęcia klikając link poniżej:

https://twitter.com/RedanianIntel/status/1527310536710295556

W głównych rolach powrócą Henry Cavill (Gerlat), Freya Allan (Ciri) i Anya Chalotra (Yennefer). Data premiery 3. sezonu nie jest jeszcze znana.