Wiedźmin - zwiastun 3. sezonu ma ogrom łapek w dół. Problem Netflixa narasta

fot. materiały prasowe

Informowaliśmy, że reakcje w mediach społecznościowych na start promocji 3. sezonu Wiedźmina są ekstremalnie negatywne. Mamy tysiące komentarzy pod postami o zwiastunie, plakacie czy zdjęciach. Wszystkie zapowiadają, że 3. sezon będzie ostatnim i krytykują Netflixa oraz twórczynię za to, jak potraktowano Henry'ego Cavilla. Według plotek odszedł on po zakończeniu 3. serii z uwagi na narastające lekceważenie książek Andrzeja Sapkowskiego. Teraz jeszcze mamy dodatkową informację o tym, ile trailer dostał łapek w dół.

Wiedźmin

Wiedźmin - Netflix ma problem z 3. sezonem?

Dzięki rozszerzeniom w przeglądarkach można zobaczyć ile jest "to mi się podoba" i "to mi się nie podoba" pod wideo w YouTubie. Według danych z 3 maja zwiastun 3. sezonu Wiedźmina na oficjalnym kanale YouTube Netflixa ma 62 tysiące "podoba mi się" i aż 305 tysięcy "nie podoba mi się". Na polskim kanale Netflixa skala jest mniejsza, ale tak samo z przewagą negatywnych łapek w dół. Jest to 2,5 tysiące do 7,6 tysiące negatywnych ocen.

Obie dane jednak pokazują, że nadal jest jakaś liczba potencjalnych widzów, których nie interesuje cała sytuacja i raczej będą dalej oglądać. Jednak biorąc pod uwagę te liczby, Netflix najpewniej musi się głowić, jak duża jednak jest ta skala. To oraz negatywne komentarze w mediach społecznościowych dają obraz, że widzom się nie podoba cała sytuacja.

Wiedźmin - 3 sezon

Prawdopodobnie Netflix nic z tym jednak nie zrobi, bo ostatecznie dla serwisu streamingowego liczy się oglądalność. A 3. sezon Wiedźmina z uwagi na pożegnanie Henry'ego Cavilla może mieć rekordową. Wraz z promocją 3. sezonu będą padać pytania w wywiadach o to wszystko i wówczas być może dowiemy się więcej.

Wiedźmin - premiera pierwszej części 3. sezonu odbędzie się 29 czerwca. Ta część ma liczyć 5 odcinków. Druga pojawi się 27 lipca i będzie liczyć 3 odcinki.

