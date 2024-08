Wielka Warszawska z pierwszymi zdjęciami. Scenariusz autorstwa twórcy Wielkiego Szu i Piłkarskiego pokera

fot. MTL Maxfilm

Wielka Warszawska to nowa, polska produkcja, która ma nawiązywać do kultowych filmów z lat. 80, czyli Wielki Szu oraz Piłkarski poker. Podobnie do tych dwóch dzieł, film w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka został napisany przez nieżyjącego już Jana Purzyckiego. Scenariusz powstał już przed wieloma laty, ale autor nie zdołał zrealizować swojej wizji przed śmiercią. Prawa do stworzenia produkcji dostał Tadeusz Lampka, ówczesny prezes MTL Maxfilm.

To historia o sporcie, mafii i przekrętach, która dzieje się w 1991 roku. W obsadzie znajduje się wiele kojarzonych, polskich nazwisk, a w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z nadchodzącej produkcji. Sprawdźcie sami!

Wielka Warszawska to opowieść o młodym dżokeju marzącym o sportowej karierze. Zwieńczeniem tych marzeń jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce – Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater – Krzysiek wkracza w środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i entuzjasty. Dopiero po pewnym czasie orientuje się, że gonitwy to siatka zależności, potężnych interesów i manipulowanie wynikami. Chłopak wierzy, że może to zmienić, szczególnie że kraj stoi na krawędzi wielkich przemian. Upadek komuny daje nadzieję, że przyszłość będzie już tylko lepsza, a zasady jaśniejsze. Jednak w świecie korupcji i nieczystych zagrywek ciężko jest pozostać bez skazy. Czy Krzyśkowi uda się oprzeć wielkim pieniądzom i szybkiej karierze? Jak wiele jest w stanie poświęcić, by rozsadzić panujący układ?

W obsadzie znajduje się: Tomasz Ziętek, Marcin Bosak, Tomasz Kot, Mirosław Kropielnicki, Tomasz Sapryk, Agnieszka Żulewska, Ireneusz Czop, Andrzej Konopka, Piotr Trojan oraz Mary Pawłowska, która debiutuje na wielkim ekranie.