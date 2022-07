Wielka Woda - teaser polskiego serialu katastroficznego Netflixa. Walka z zagrożeniem powodziowym

fot. Netflix

Wielka woda to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami polski serial katastroficzny Netflixa. Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź produkcji, która ujawnia, że projekt zadebiutuje jesienią 2022 roku. Wideo możecie sprawdzić poniżej.

Lipiec 97 roku, wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze w poszukiwaniu rozwiązania ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer. Czy Jaśmina poradzi sobie z żywiołem, biurokracją i mętną przeszłością? Wielka Woda to sześcioodcinkowy dramat katastroficzny, inspirowany wydarzeniami z okresu powodzi tysiąclecia, która nawiedziła Wrocław i okolice w 1997 roku.

Wielka Woda - teaser

Wanda VS Mordo

W obsadzie produkcji znajdują się Agnieszka Żulewska, Tomasz Schuchardt, Ireneusz Czop, Anna Dymna, Jerzy Trela, Mirosław Kropielnicki, Blanka Kot, Tomasz Kot, Jacek Beler, Klara Bielawka, Grażyna Bułka, Lech Dyblik, Marcin Fabisiak-Chojnacki, Marek Dyjak, Roman Gancarczyk, Łukasz Garlicki, Paweł Koślik, Damian Krajczyk, Ewa Kolasińska, Łukasz Lewandowski, Leszek Lichota, Maria Maj, Adam Nawojczyk, Marta Nieradkiewicz, Katarzyna Pośpiech, Piotr Rogucki, Marcel Romeijn, Tomasz Sapryk, Aleksandra Skraba, Artur Steranko, Dariusz Toczek, Piotr Trojan oraz Grzegorz Warchoł.

Za reżyserię odpowiadają Jan Holoubek (reżyser formatujący) oraz Bartłomiej Ignaciuk, a za scenariusz Kasper Bajon oraz Kinga Krzemińska.