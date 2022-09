Wielka woda - zwiastun serialu katastroficznego Netflixa. Prawdziwa historia z 1997 roku z Polski

fot. Robert Pałka

Wielka woda to nowy polski serial Netflixa oparty na prawdziwej historii. Jest to sześcioodcinkowy dramat katastroficzny, którego inspiracją jest okres powodzi tysiąclecia, która nawiedziła Wrocław i jego okolice w 1997 roku. Pomysłodawczynią i producentką serialu jest Anna Kępińska. Wspólnie z nią nad serialem pracowali reżyserowie Jan Holoubek (Rojst) i Bartłomiej Ignaciuk oraz scenarzyści Kasper Bajon i Kinga Krzemińska. Ekipa przeprowadziła duży research i rozmawiała z setkami powodzian i świadków w trakcie przygotowań do serialu.

Wielka woda - zwiastun

Nie opowiemy dziejów wszystkich uczestników tych wydarzeń, to niemożliwe. Zależało nam na powrocie do tamtego nastroju i emocji, ale jednak w gruncie rzeczy stworzeniu uniwersalnej historii o podejmowaniu trudnych decyzji, konflikcie pokoleń, jednostki z większością, wsi z miastem. O tym, że trzeba się zmierzyć ze swoimi “niezałatwionymi sprawami”, nie da się od tego uciec. Ale też o niezwykłym pospolitym ruszeniu, chęci pomocy, solidarności i potrzebie działania. To było wyjątkowe. Z dnia na dzień zwykłą codzienność zastąpiła walka z żywiołem, a z tłumu wyłonili się zaufani liderzy. Powódź jest dla nas tylko tłem tej opowieści i katalizatorem zdarzeń - powiedziała Anna Kępińska.

W obsadzie są Agnieszka Żulewska, Tomasz Schuchardt, Ireneusz Czop, Anna Dymna, Jerzy Trela, Mirosław Kropielnicki, Blanka Kot oraz Tomasz Kot. W pozostałych rolach m.in.: Jacek Beler, Klara Bielawka, Grażyna Bułka, Lech Dyblik, Marcin Fabisiak-Chojnacki, Marek Dyjak, Roman Gancarczyk, Łukasz Garlicki, Paweł Koślik, Damian Krajczyk, Ewa Kolasińska, Łukasz Lewandowski, Leszek Lichota, Maria Maj, Adam Nawojczyk, Marta Nieradkiewicz, Katarzyna Pośpiech, Piotr Rogucki, Marcel Romeijn, Tomasz Sapryk, Aleksandra Skraba, Artur Steranko, Dariusz Toczek, Piotr Trojan oraz Grzegorz Warchołd.

Wielka woda - opis fabuły

Wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze, na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem (Tomasz Schuchardt), ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer (Agnieszka Żulewska), aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie, Andrzej Rębacz (Ireneusz Czop) wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi, którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Z biegiem czasu, pod narastającą presją władze podejmują trudną decyzję, która na zawsze zmieni życie głównych bohaterów oraz historię całego regionu i jego mieszkańców.

Wielka woda - premiera w Netflixie odbędzie się 5 października 2022 roku.