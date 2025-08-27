Puszczono widzom nową adaptację Kinga i zmierzono im tętno. Wyniki nie kłamią - byli przerażeni

Fot. Lionsgate

Lionsgate opublikowało nietypowe wideo, promujące Wielki marsz. Przedstawia salę pełną widzów, którym 7 sierpnia puszczono film i przez cały czas mierzono tętno. Podczas gdy zazwyczaj wynosi ono 70–80 uderzeń na minutę, w ciągu pierwszych dwudziestu minut od rozpoczęcia seansu wśród oglądających wzrosło ono 2.5 razy i ponoć nie zmalało do samego końca. Najwyższy wynik, jaki padł, to ponad 200 uderzeń na minutę, czyli tyle, co u pilota myśliwca poddawanego przeciążeniu 9G – sile dziewięciokrotnie większej niż siła grawitacji ziemskiej.

Wideo możecie obejrzeć poniżej:

Wielki marsz - premiera, reżyseria, obsada

Premiera filmu Wielki marsz odbędzie się 12 września 2025 roku. Francis Lawrence, znany z Jestem legendą, Constantine i Igrzysk śmierci, odpowiada za reżyserię. Scenariusz napisał J.T. Mollner na podstawie książki Stephena Kinga. Produkcja dostała kategorię wiekową R ze względu ma przemoc, wulgaryzmy i makabryczne obrazy. Główną rolę zagra Cooper Hoffman. W obsadzie są także David Jonsson, Garrett Wareing , Tut Nyout, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis, Jordan Gonzalez , Joshua Odjick, Josh Hamilton, Judy Greer i Mark Hamill.

