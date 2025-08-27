Puszczono widzom nową adaptację Kinga i zmierzono im tętno. Wyniki nie kłamią - byli przerażeni
Wielki marsz autorstwa Stephena Kinga doczekał się nowej filmowej adaptacji, która trafi do kin 12 września. Jeśli zastanawiacie się, czego się spodziewać, nowe wideo Lionsgate jasno pokazuje, jakie były reakcje pierwszych widzów.
Lionsgate opublikowało nietypowe wideo, promujące Wielki marsz. Przedstawia salę pełną widzów, którym 7 sierpnia puszczono film i przez cały czas mierzono tętno. Podczas gdy zazwyczaj wynosi ono 70–80 uderzeń na minutę, w ciągu pierwszych dwudziestu minut od rozpoczęcia seansu wśród oglądających wzrosło ono 2.5 razy i ponoć nie zmalało do samego końca. Najwyższy wynik, jaki padł, to ponad 200 uderzeń na minutę, czyli tyle, co u pilota myśliwca poddawanego przeciążeniu 9G – sile dziewięciokrotnie większej niż siła grawitacji ziemskiej.
Wideo możecie obejrzeć poniżej:
Wielki marsz - premiera, reżyseria, obsada
Premiera filmu Wielki marsz odbędzie się 12 września 2025 roku. Francis Lawrence, znany z Jestem legendą, Constantine i Igrzysk śmierci, odpowiada za reżyserię. Scenariusz napisał J.T. Mollner na podstawie książki Stephena Kinga. Produkcja dostała kategorię wiekową R ze względu ma przemoc, wulgaryzmy i makabryczne obrazy. Główną rolę zagra Cooper Hoffman. W obsadzie są także David Jonsson, Garrett Wareing , Tut Nyout, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis, Jordan Gonzalez , Joshua Odjick, Josh Hamilton, Judy Greer i Mark Hamill.
