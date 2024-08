Wielki powrót [SPOILER] z Gry o tron w finale 2. sezonu Rodu smoka! Czy to ta sama aktorka?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Ostatni odcinek 2. sezonu Rodu smoka pozostawił więcej pytań niż odpowiedzi. Wiele wątków pozostało nierozwiązanych, a na to przyjdzie poczekać jeszcze kilka lat. Fani wyrazili z tego powodu swoje niezadowolenie, ale poza tym w mediach społecznościowych huczy od jednego cameo, które pojawiło się w tym odcinku. Chodzi oczywiście o Daenerys Targaryen, która pojawia się na kilka chwil w wizji Daemona granego przez Matta Smitha.

Ulubienica fanów Gry o tron była odwrócona plecami i nie pokazano jej twarzy. Trzy smoki jej towarzyszące sprawiły jednak, że nie dało się jej pomylić z nikim innym. Fani zastanawiali się, czy Emilia Clarke wróciła na moment do swojej ikonicznej roli, ale tak się nie stało. W rolę Daenerys Targaryen wcieliła się Imogen Ruby Little:

To przyjemność móc dołączyć do obsady Rodu smoka i wejść w rolę Daenerys Targaryen. To zaszczyt móc podążać ścieżką wyznaczoną przez Emilię Clarke i ponownie dać tej postaci życie, nawet na minutę. Świetnie się bawiłam.

Daenerys to Książę, Którego Obiecano?

Wspomniana wizja pobudziła też wyobraźnię fanów, którzy zaczęli szukać w niej potwierdzenia tego, że to właśnie Daenerys Targaryen jest legendarnym Księciem, Którego Obiecano, a zatem bohaterem, który ma uratować świat Westeros przed Długą Nocą. W trakcie emisji Gry o tron kandydatów do tej roli było wielu, ale ostatecznie wybór pozostał między Daenerys a Jonem Snowem, czy raczej Aegonem Targaryenem, jak się okazało. Legenda Pieśni Lodu i Ognia jest stałym motywem, który powraca w Rodzie smoka, dlatego wizję z Daenerys powiązano z tym, że to właśnie ona jest Księciem, Którego Obiecano, choć więcej argumentów wskazywałoby na Jona Snowa, którego wątek bezpośrednio dotyczył Nocnego Króla, Białych wędrowców i Innych. Do tego można uznać, że jest on dosłownie Pieśnią Lodu i Ognia, ponieważ jego rodzicami są Targaryen i Stark.

Ryan Condall, showrunner produkcji, nie odpowiedział wprost na pytanie o to, czy Daenerys jest Księciem, Którego Obiecano:

Nie próbujemy stworzyć żadnej konkretnej interpretacji przepowiedni. To zostanie rozwiązane przez autora. To świat George'a R. R. Martina i jego przestrzeń do opowiedzenia tej historii. Nas bardziej interesuje dramat różnych postaci, który oscyluje wokół tej wizji i jej symboliki.