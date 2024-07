Wiemy, kiedy Supergirl pojawi się na ekranie. Jest potwierdzenie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wiemy, że Milly Alcock, znana z Rodu smoka, dostała rolę Supergirl w DCU tworzonym przez Jamesa Gunna oraz Petera Safrana. Aktorka zagra w solowym filmie Supergirl: Woman of Tomorrow, ale zobaczymy ją wcześniej na ekranie. Według źródeł The Hollywood Reporter na pewno pojawi się w Supermanie, który jest obecnie kręcony przez Jamesa Gunna. Najpewniej będzie to rola epizodyczna.

Supergirl w Supermanie

Co prawda, fani spekulowali kilka tygodni temu, że Milly Alcock pewnie jest na planie w Cleveland, gdy kręcono sceny w lokacji, ale James Gunn zdementował to, mówiąc, że wówczas jej tam nie było. To oznacza, że najpewniej aktorka ma jeszcze do nagrania swoje sceny i raczej odbędzie się to w zamkniętej przestrzeni studia. Być może wówczas James Gunn pochwali się zdjęciem aktorki w kostiumie.

Superman - fabuła, obsada, premiera

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

Oprócz Davida Corensweta, w obsadzie znaleźli się Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillon (Guy Gardner) oraz Isabela Mercad (Hawkgirl).

Światowa data premiery została zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.