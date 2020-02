Wikingowie - zwiastun 11. odcinka 6. sezonu. Czy to rdzenni mieszkańcy nieoczekiwanego lądu?

Nie jest wiadome, kiedy odbędzie się premiera 11. odcinka 6. sezonu serialu Wikingowie. Najpewniej będzie to pod koniec roku, ale próżno szukać potwierdzonych danych. Nawet zapowiedź wspomnianego epizodu zamyka się lakonicznym coming soon. Żadnych dat, żadnych szczegółów, żadnych wskazówek.

Czy jest na co czekać? Fani ocenią. Faktem jest, że serial miał swoje wzloty i upadki i najwyższa pora, by dobiegł końca. Sezon 6B to 10 odcinków, które zamkną serialową sagę synów Ragnara Lothbroka. Krótki zwiastun następnego epizodu, na który przyjdzie nam trochę poczekać, pokazuje ostatnie zmagania bohaterów. I jedną, dość zaskakującą, króciutką scenę pod koniec... Czy widzimy tam Indian? Czy ten ląd to Ameryka Północna? Fragment zdecydowanie nie pokazuje nam spotkania z Inuitami na Grenlandii. Wszystko wskazuje na to, że w serialu zobaczymy nieoczekiwany ląd i jego rdzennych mieszkańców.

Wikingowie - zobaczcie zwiastun 11. odcinka 6. sezonu: