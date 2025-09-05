Co wiadomo o nowym filmie Jana Holoubka? Wojenny thriller noir ze skarbem w tle
Variety poznało nowe szczegóły na temat kolejnego projektu Jana Holoubka. Kiedy zaczną się zdjęcia i gdzie będzie kręcona produkcja? Jaki jest opis fabuły? Sprawdźcie sami.
Nowy film Jana Holoubka, czyli Wild, Wild East lub - jak prawdopodobnie będzie brzmiał polski tytuł - Dziki, dziki wschód trafi do kin na całym świecie za sprawą Global Constellation. Ta grupa pokaże też produkcję dystrybutorom w trakcie festiwalu filmowego w Toronto. W naszym kraju za dystrybucję odpowiedzialne będzie Warner Bros. Entertainment Polska.
Co wiadomo o nowym filmie Jana Holoubka?
W obsadzie znajduje się: Itay Tiran oraz Joanna Kulig. Wśród producentów wymienia się: Bognę Szewczyk-Skupień, Klaudię Smieję-Rostworowską, Ewę Puszczyńską oraz samego Jana Holoubka. Film obecnie znajduje się w pre-produkcji, a zdjęcia rozpoczną się w październiku i będą miały miejsce w Polsce i Litwie.
Akcja filmu będzie miała miejsce w 1943 roku na terenie okupowanej Polski. Fabuła skupia się na Martinie Wolffie, niemieckim urzędniku, który zostaje wysłany do małej wioski w celu zbadania zaginięcia żydowskiego prawnika. Jego przyjazd wprowadza niepokój pośród przerażonych mieszkańców, skorumpowanych kolaboratorów i nazistowskich władz. Kiedy na światło dzienne wychodzą najmroczniejsze tajemnice wioski, Wolff zaczyna rozumieć, że może znaleźć więcej niż się spodziewał. Podszepty i plotki mówią o ukrytym skarbie prawnika.
