Will Ferrell i podróż przez Amerykę z transpłciową przyjaciółką. Pierwszy zwiastun Will and Harper

fot. Netflix

W sieci pojawił się zwiastun nieoczekiwanego filmu dokumentalnego z Willem Ferrellem w roli głównej. Nie będzie to jednak typowa komedia, z której kojarzy się tego aktora. Will and Harper zapowiada się na chwytającą za serce opowieść o ponownym odkrywaniu przyjaźni w obliczu wieści o tym, że jedna ze stron postanowiła przejść tranzycję płci. W trakcie filmu obydwoje przejadą przez ogromną część Stanów Zjednoczonych z nadzieją na ponowne poukładanie swojej znajomości.

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun.

Will and Harper - opis fabuły

Gdy Will Ferrell dwa lata temu był w trakcie kręcenia filmu, otrzymał niespodziewanego maila, który przekazał, że jego bliska przyjaciółka od niemal trzydziestu lat ujawniła się jako trans kobieta. Tą przyjaciółką jest Harper Steele - scenarzystka, którą Will poznał podczas pierwszego dnia pracy przy Saturday Night Live w 1995 roku. Od tego pierwszego spotkania Will wiedział, że to idealna znajomość. Ich przyjaźń i współpraca kreatywna tylko rosły przez kolejne trzy dekady. W tym intymnym, szczerym i poruszającym filmie dokumentalnym, Will i Harper wyruszają razem w podróż, która ma pomóc im w zrozumieniu nowego etapu ich przyjaźni, a także pozwolić Harper poznać kraj, który tak kocha raz jeszcze - tym bardziej jako prawdziwa ona. Przez ponad 16 dni obydwoje jadą z Nowego Jorku do Los Angeles i zatrzymują w miejscach, które są istotne dla nich, ich przyjaźni i Ameryki. Przez śmiech, łzy i wiele opakowań Pringlesów, obydwoje wychodzą ze swoich stref komfortu i ponownie zastanawiają się nad swoją przyjaźnią w obliczu tego, co się stało.