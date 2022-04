Will Smith odchodzi z Akademii Filmowej! To decyzja po napaści na Chrisa Rocka

fot. youtube.com/Guardian News

Will Smith postanowił sam siebie ukarać za swoje zachowanie podczas gali Oscarów. Wówczas, gdy Chris Rock zażartował z łysej głowy Jady Pinkett Smith, Will wszedł na scenę i go uderzył. Jak sam stwierdził, zareagował emocjonalnie, bo był to żart z choroby żony. Teraz aktor opublikował oświadczenie, w którym ogłasza, że sam dobrowolnie zdecydował odejść z Akademii Filmowej, w której był od 2001 roku.

Oscary 2022 - Will Smith odchodzi z Akademii

- Bezpośrednio zareagowałem na dyscyplinarne przesłuchanie Akademii i w pełni akceptuję wszystkie konsekwencje za moje czyny. Moje zachowanie podczas 94. gali rozdania nagród Akademii było szokujące, bolesne i niewybaczalne. Lista tych, których skrzywdziłem jest długa i znajdują się w niej Chris, jego rodzina, wielu moich przyjaciół i bliskich, wszyscy obecni na gali i widzowie oglądający ją w domu. Zdradziłem zaufanie Akademii. Pozbawiłem nominowanych i zwycięzców szansy świętowania i celebrowania ich pracy. Mam złamane serce. Chcę, aby znów skupienie było na tych, którzy zasługują na uwagę za swoje osiągnięcia. To pozwoli Akademii wrócić do niezwykłej pracy jaką jest wspieranie kreatywności i artyzmu filmów. Dlatego też rezygnuję z członkostwa w Akademii Filmowe i zaakceptuje wszystkie inne konsekwencje, jakie Rada Gubernatorów uzna za stosowne.

Według informatorów Deadline gdyby Will Smith nie podjął tej decyzji i tak groziłoby mu wykluczenie z Akademii Filmowej na dekadę lub dłużej. Ich źródła jednak donoszą, że nigdy nikt nie brał pod uwagę odebrania Oscara, który Will Smith dostał za film King Richard: Zwycięska rodzina. Najpewniej też nie dostanie tradycyjnego zaproszenia do zaprezentowania Oscara w 2023 roku w kategorii najlepsza aktorka.

Oscary 2022 - oświadczenie Akademii Filmowej

W oświadczenie czytamy, że dostali rezygnację Willa Smitha i ją przyjmują. Podkreślają jednak, że nadal procedura dyscyplinarna jest w toku i 18 kwietnia zostaną podjęte decyzje o dalszych konsekwencjach.

Przypomnijmy, że Will Smith opublikował 28 marca 2022 roku przeprosiny skierowane do wszystkich, w tym Chrisa Rocka. Sam Rock odmówił składania oskarżeń, choć obecna na gali policja z Los Angeles była gotowa aresztować Willa Smitha za naruszenie nietykalności cielesnej.

