Oscary 2022 - Will Smith nie został poproszony o wyjście? Nowe przecieki o aferze na gali

fot. zrzut ekranu

Wciąż nie cichnie echo wydarzeń z gali rozdania Oscarów. Jak donosi Deadline, Will Smith odbył wirtualne spotkanie z szefami Akademii Filmowej, Davidem Rubinem i Dawn Hudson. Doszło do niego 29 marca i trwało 6 minut. Podczas niego zdobywca Oscara miał przepraszać za swoje zachowanie.

To spotkanie jednak generuje kolejne problemy, bo Rada Gubernatorów, która ogłosiła, że rozpoczyna procedurę dyscyplinarną wobec Smitha, nie została poinformowana o tym zdarzeniu.

Oscary 2022 - Will został wyproszony?

Do sieci trafiła informacja, że podobno po napaści na Chrisa Rocka, Will Smith został wyproszony z gali, ale odmówił. Według Deadline i The Hollywood Reporter sytuacja wyglądała inaczej. Po wydarzeniu, do którego doszło na scenie, szefowie Akademii Filmowej rozmawiali za kulisami z rzeczniczką Willa Smitha o jego potencjalnym usunięciu z gali. Wówczas człowiek Smitha poszedł do niego i mu to zasugerował, a według informatorów aktor miał odpowiedzieć: "chcę to naprawić, chcę zostać i przeprosić". Jeden z informatorów twierdzi, że producent gali Will Packer powiedział Smithowi, aby na niej pozostał. jedna jeszcze inne źródło mówi dziennikarzom, że szefowie Akademii Filmowej niczego nie sugerowali, ale stanowczo powiedzieli, że ma opuścić galę. Mamy więc masę sprzecznych ze sobą wersji zdarzeń i według dziennikarzy jesteśmy na etapie unikania odpowiedzialności i wzajemnego zwalania winy.

Rada Gubernatorów ma podjąć decyzję o karze dla aktora już 18 kwietnia. Co mu grozi? Mogą go m.in. zawiesić jako członka Akademii Filmowej lub go z niej usunąć. Jest też opcja zabrania mu Oscara. Na razie nie wiadomo, która opcja przewidziana spisanymi zasadami będzie rozważana.

Oscary 2022 - policja chciała aresztować aktora

Will Packer w rozmowie z Good Morning America wyjawia, że strzegąca porządku na gali policja była gotowa do natychmiastowego aresztowania Willa Smitha. Według producenta użyli słowa "battery", co oznacza naruszenie nietykalności cielesnej. Potwierdza, że Chris Rock odmówił składania oskarżeń i tym samym policja nie mogła interweniować. Packer twierdzi, że policjanci przedstawili aktorowi pełne i obszerne opcje.

W rozmowie producent przyznaje, że początkowo sądził, iż jest to ustawka aktorów, ale szybko sobie zdał sprawę, że dzieje się na poważnie. Tak wyglądała wymiana zdań z Rockiem po tym, jak zszedł ze sceny.

- Czy on naprawdę cię uderzył? I on patrzy na mnie i mówi: "tak, dostałem cios od Muhammada Aliego". Od razu wszedł w tryb żartowania, ale mogłeś dostrzec, że był w szoku.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.