Willow - serial znów traci reżysera. Kto go zastąpi?

fot. materiały promocyjne

Willow 2 to serial kontynuujący wydarzenia z filmu Willow z 1988 roku. Pierwszym reżyserem pilota miał być Jon M. Chu. Musiał on niestety zrezygnować dwa tygodnie przed rozpoczęć prac na planie. Powodem były kwestie prywatne i opóźnienia spowodowane pandemią koronawirusa. Zastąpił go Jonathan Entwistle, co ogłoszono w styczniu 2021 roku.

Najnowsze informacje mówią, że teraz Entwistle musiał zrezygnować. Powodem jest konflikt w terminarzu, bo ma on kontraktowo zobowiązania wobec serialu Hello Tomorrow! platformy Apple TV+, a praca na planie Willow po raz kolejny została opóźniona i reżyser nie miał wyjścia. Nowe opóźnienie zostało spowodowane zmianą aktora w jednej z głównych ról.

Tym razem jednak odejście Entwistle'a nie opóźniło pracy na planie Willow. Szybko znaleziono zastępstwo. Stephen Woolfenden znany z serialu Outlander wkroczył do akcji i stanął za kamerą pierwszych dwóch odcinków, które zostały już nakręcone. Sytuacja po prostu dopiero trafia do mediów.

Za sterami serialu stoją Jonathan Kasdan oraz Wendy Mericle. Ron Howard, reżyser oryginalnego filmu, jest producentem.