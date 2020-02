Witold Pilecki - powstanie anglojęzyczny film biograficzny. Za sterami producenci Brexitu

Witold Pilecki zostanie bohaterem brytyjskiego filmu? Pierwszy krok do realizacji tego scenariusz został postawiony. House Production zakupiło prawa do książki The Volunteer autorstwa Jacka Fairweathera, która opowiada o życiu Witolda Pileckiego. Na czele o tym, jak umyślnie dał się złapać, by trafić do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, w którym miał zorganizować ruch oporu zgodnie z wcześniej ustalonym planem.

Autor książki oparł się na komentarzach osób, które przeżyły Auschwitz, niepublikowanych pamiętnikach i innych archiwalnych dokumentach. House Productions będzie realizować projekt z amerykańskim Access Entertainment. Na obecną chwilę nie ujawniono, kto zajmie się realizacją, ani jaki będzie budżet. House Prodcutions jest znane z filmu Brexit: The Uncivil War z Benedictem Cumberbatchem.

Przypomnijmy, że w Polsce trwają prace nad dwiema produkcjami o Witoldzie Pileckim. Do jednej trwają już zdjęcia, a druga jest w fazie planowania.