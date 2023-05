Władca Pierścieni i inne. Jak strajk scenarzystów wpływa na seriale?

Amazon

Od wielu miesięcy trwają zdjęcia do 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Jak w każdej produkcji, często są wprowadzane zmiany w scenariuszach w trakcie kręcenia, ale w ostatnich tygodniach na planie tego tytułu tak nie będzie. Jak donosi Variety, showrunnerzy z uwagi na strajk scenarzystów w ogóle nie będą obecni na planie do końca zdjęć lub końca strajku, Zgodnie z zasadami Gildii Scenarzystów nie mogą oni pracować przy serialu w trakcie strajku. Do końca zdjęć zostało 19 dni.

Duet showrunnerów oczekiwał, że strajk się rozpocznie, więc przygotowania do tego, by inni producenci i reżyserzy przejęli kontrolę na ten czas, były przyszykowane z wyprzedzeniem. Całość więc nie wpłynie na jakieś opóźnienia serialu.

Strajk scenarzystów - wpływ na seriale

Wiele innych produkcji jednak nie ma takiego szczęścia. Prace nad wieloma tytułami zostały całkowicie wstrzymane. Oto lista:

Jak donosi The Wrap, strajk scenarzystów nie będzie mieć żadnego wpływu na spin-offy The Walking Dead. Chodzi o The Walking Dead: Dead City oraz spin-off z Darylem, który kręcony jest w Paryżu. To tyczy się też miniserialu z Rickiem i Michonne. Dziennikarzowi potwierdził to rzecznik telewizji AMC. Wszystko z uwagi na to, że scenariusze są gotowe. Podobnie jest z pracami nad 2. sezonem serialu Gra o tron: Ród smoka.