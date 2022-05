Gwiezdne Wojny - najlepsi bohaterowie z filmów i seriali. Baby Yoda nisko, Vader na podium

lucasfilm

W 1977 roku świat zobaczył pierwszą część Gwiezdnych Wojen, widowisko reżyserowane przez George'a Lucasa. Chociaż nikt nie wierzył (może prócz Stevena Spielberga), że starania Lucasa się opłacą, niespodziewanie udało się stworzyć ogromny, popkulturowy fenomen. Kino przez najbliższe lata stało Gwiezdnymi Wojnami, a fani mogli ekscytować się Nową nadzieją (1977), Imperium Kontratakuje (1980) i Powrotem Jedi (1983), a później także trylogią prequeli. Trzy kolejne produkcje - Mroczne Widmo (1999), Atak klonów (2002) i Zemsta Sithow (2005) nie są już jednak tak dobrze wspominane, zarzucając Lucasowi zachłyśnięcie się raczkującymi wtedy efektami CGI oraz kiepsko napisanymi historiami. Są jednak dobre, które wielu wspomina z tamtych filmów i chyba w większości przypadków zawsze są to bohaterowie.

Jeśli nawet dana historia ze świata Gwiezdnych Wojen nie stoi na wysokości zadania, to jednak bohaterowie są jedną z zalet tego uniwersum i każdy może znaleźć swoją ulubioną postać, której kibicuje przez kolejne filmy, a teraz także seriale. Po wykupieniu praw przez Disneya, doczekaliśmy się też nowej trylogii, która oferowała nam Przebudzenie mocy (2015), Ostatniego Jedi (2017) i Skywalker. Odrodzenie (2019). Zdania na ich temat też podzieliły fandom, ale bezsprzecznie dostarczyli kilku bohaterów, których chcielibyśmy zobaczyć więcej na ekranie. Nowym rozdziałem są też seriale The Mandalorian (2019) i Księga Boby Fetta (2021), dostarczając nam jeszcze więcej czasu do obcowania z ciekawymi charakterami.

Postanowiliśmy w redakcyjnym gronie wybrać najlepszych bohaterów Gwiezdnych Wojen. Na pierwszych lokatach znajdują się właśnie ci, którzy dali nam dużo frajdy, uśmiechu, ale też emocji i nie zawsze dotyczy to bohaterów pozytywnych. Miecze świetlne, niezwykłe umiejętności i przede wszystkim wpływ na całe uniwersum - obok tych postaci trudno przejść obojętnie. Pod uwagę wzięliśmy wszystkie filmy i seriale ze świata Gwiezdnych Wojen. Nie ma tutaj seriali animowanych, skupiamy się jedynie na dokonaniach aktorskich i postaciach portretowanych przez znakomitych aktorów.

Gwiezdne Wojny - najlepsi bohaterowie. Miejsca 56.-29. [RANKING]

56. Anakin Skywalker

Gwiezdne Wojny - najlepsi bohaterowie. Miejsca 28.-1. [RANKING]