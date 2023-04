Władca Pierścieni - Elijah Wood o powstaniu nowych filmów. Aktor dzieli się obawami; mówi też o reboocie

New Line Cinema

Pod koniec lutego świat popkultury obiegła informacja, że Władca Pierścieni doczeka się nowych filmów osadzonych w Trzeciej Erze - za realizację projektu mają odpowiadać studia Warner Bros. i New Line Cinema, które zawarły w tej sprawie umowę z dysponentem praw do kinowych adaptacji książek J.R.R. Tolkiena, firmą Embracer (wszystkie szczegóły odnajdziecie w tym miejscu). W ostatnim czasie dwukrotnie na temat nadchodzących produkcji wypowiedział się Elijah Wood, ekranowy Frodo z trylogii Petera Jacksona.

Aktor zapytany o to, czy zgodziłby się raz jeszcze sportretować słynnego hobbita w ewentualnym reboocie, odparł, że byłby na to gotowy, jeśli jego postać faktycznie miałaby pojawić się na ekranie. Znacznie więcej przemyśleń na temat nowych filmów osadzonych w Śródziemiu przychodzi z wywiadu, którego udzielił on magazynowi GQ. Stwierdził w nim:

Jestem zafascynowany i podekscytowany. Mam nadzieję, że to się uda. Zaskoczyło mnie to, choć sam nie wiem, z jakiego powodu. Oczywiście, że powstaną kolejne filmy. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że w tym wszystkim chodzi o zarobienie wielu pieniędzy. To przecież nie jest sytuacja, w której grupa osób decyzyjnych stwierdziła: "Zróbmy teraz kawał wspaniałej sztuki". Taki już jest ten biznes, trudno mieć do kogoś pretensje. Wielka sztuka może zrodzić się na komercyjnych fundamentach. Te dwie rzeczy wzajemnie się nie wykluczają.

Wood dodał:

Trylogia Jacksona nie jest jednak konsekwencją takiego podejścia. Powstała z pasji do książek i chęci urzeczywistnienia zawartej w nich wizji. Mam nadzieję, że właśnie to napędza powstanie tych nowych filmów. Chciałbym, by czynnikiem motywującym - niezależnie od tego, czy chodzi o angaż scenarzysty czy reżysera - był wielki szacunek dla dzieł Tolkiena i entuzjazm towarzyszący ich odkrywaniu.

