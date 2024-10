Hugo Weaving nie powróci już do roli Elronda? Wyjawia powody, dlaczego ma tego dość

fot. materiały prasowe

Hugo Weaving ma na swoim koncie wiele wspaniałych i pamiętnych występów w filmach. Zagrał m.in. agenta Smitha w trylogii Matrix, a także V w V jak vendetta, ale wielu fanów najbardziej kojarzy go z roli elfa Elronda w trylogii Władcy Pierścieni od Petera Jacksona. W tego bohatera wcielał się też w dwóch częściach Hobbita, a także podkładał mu głos w grach wideo.

Hugo Weaving nie chce już grać w słynnej franczyzie

W ostatnim czasie serwis GamesRadar+ porozmawiał z aktorem na temat 4. sezonu Kulawych koni, w którym zagrał złoczyńcę Franka Harknessa. Za swój wyjątkowy występ dostał mnóstwo pochwał. Przy okazji został zapytany o to, czy chciałby wrócić do roli Elronda w przyszłych filmach ze świata Śródziemia. Przypomnijmy, że ma powstać prequel dla Władcy Pierścieni pt. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Weaving przyznał, że nie jest tym zainteresowany.

Zabójcze maszyny Osobiście mam już tego dość. Wspaniale było być w Nowej Zelandii z tą dziesięcioletnią przerwą. Wróciłem i pracowałem z tym samym zespołem [reżyserem Peterem Jacksonem i scenarzystką Fran Walsh] nad projektem o nazwie, który miał być ich kolejną wielką franczyzą, ale ten całkiem przepadł. Mam więc dość Śródziemia i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś poprosił mnie, żebym zrobił to jeszcze raz.

64-letni aktor kontynuował swoją wypowiedź, przypominając, że od czasu premiery filmów minęło już wiele lat.

Elrond jest nieśmiertelny, a ja się starzeję. Elrond jest jedną z niewielu postaci - myślę, że jest ich tylko trzy lub cztery - które pojawiają się w Silmarillionie, Władcy Pierścieni i Hobbicie. Ale nawet gdy wróciliśmy, aby ponownie nakręcić pewne sceny z Władcy Pierścieni, zdawałem sobie sprawę, że jestem starszy niż wcześniej. A kręcenie pewnych rzeczy w Hobbicie zaczynało być trochę głupie. Uwielbiałem być częścią tej franczyzy, ale absolutnie nie mam planów ani pragnienia, aby znowu być jej częścią.

Dodajmy, że chęć powrotu do ról wyrazili Ian McKellen jako Gandalf oraz Viggo Mortensen jako Aragorn. Na pewno jako Gollum powróci Andy Serkis, który również stanie za kamerą produkcji o tej postaci.

fot. Apple TV+ // Hugo Weaving w 4. sezonie "Kulawych koni"