Władca pierścieni - kolejni aktorzy w obsadzie serialu Amazona

Amazon

Władca pierścieni Amazonu ma być największą serialową superprodukcją w historii. Według nieoficjalnych informacji jego budżet sięgnie 500 mln dolarów i zostanie rozłożony na dwa sezony. Z oficjalnych doniesień wiemy, że fabuła rozgrywa się długi czas przed wydarzeniami z filmowej trylogii.

Teraz portal Redanianintelligence podaje informację o kilku nowych nazwiskach w obsadzie produkcji. Wśród nich jest między innymi młody aktor Anson Boon, którego można było oglądać wcześniej między innymi w serialu The Alienist.

Kolejnym jest Ben Fransham, który miał już styczność z Władcą pierścieni, kiedy to w filmach Petera Jacksona wcielał się w niewielkie role m.in. elfiego wojownika. Pojawiał się także jako kaskader na planie trylogii Hobbita. Ma powrócić do świata Tolkiena właśnie w podobnej roli. Dodatkowo, dziennikarze portalu dotarli do informacji dotyczących ról Simona Merrellsa oraz Megan Richards. Ten pierwszy ma wcielić się w bohatera imieniem Trevyn, zaś młoda brytyjska aktorka w postać nazwaną May. Mogą to być oczywiście tylko pseudonimy postaci, w które rzeczywiście się wcielą.

Zobacz także:

W obsadzie serialu są Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Simon Merrels i Daniel Weyman. Spodziewa się, że serial zadebiutuje w 2021 roku na Amazon Prime Video.