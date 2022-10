Gwiezdne Wojny - Christian Bale bardzo chce dostać rolę. Jest fanem

Christian Bale obecnie promuje swój najnowszy film Amsterdam, w którym gra obok Margot Robbie i Johna Davida Washingtona. W rozmowie z The Hollywood Reporter padł temat Star Wars. Okazuje się, że Gwiezdne Wojny są dla niego bardzo ważne i chce rolę.

- Zawsze chciałem od Star Wars jednej rzeczy: by być w filmie w kostiumie i uderzyć się w głowę, gdy będę przechodzić w tle. Prawdziwe nerdy, które oglądają Gwiezdne Wojny zbyt wiele razy, wiedzą o tej scenie, w której szturmowiec uderza się w głowę. Chciałem być tym facetem. To było to! Jeśli jednak byłaby szansa zagrać kogoś więcej, to byłoby to coś cudownego. Wciąż mam figurki postaci z czasów dzieciństwa! Do tego znam dobrze Kathy Kennedy, ponieważ pracowała ze Spielbergiem, gdy kręciliśmy film, a teraz dowodzi uniwersum Gwiezdnych Wojen.