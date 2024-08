Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy zaskakują! 2. sezon tylko dla dorosłych

fot. materiały prasowe

Reklama

Na stronie drugiego sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy w platformie streamingowej Prime Video pojawiła się kategoria wiekową. Okazuje się, że druga seria dostała: 18+, czyli będzie ona skierowana tylko do widzów dorosłych! Dla porównania, pierwszy sezon miał kategorię od 13-14 lat (w zależności od oznaczeń danego kraju; w Polsce to 13+), a kinowa trylogia Władca Pierścieni Petera Jacksona miała PG-13, co oznacza, że niektóre treści mogły być niewskazane dla dzieci poniżej 13 roku życia.

Wygląda na to, że w każdym kraju druga seria otrzymała kategorię wiekową 18+, z wyjątkiem USA, gdzie nie wprowadzono jeszcze zmiany. W Stanach Zjednoczonych nadal obowiązuje oznaczenie TV-14, tak jak w pierwszej serii. Być może zmiana zostanie wprowadzona później.

fot. zrzut ekranu

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy dla dorosłych

Skąd taka zmiana? Twórcy zapowiadali, że drugi sezon będzie inny - poważniejszy w treści i o wiele mroczniejszy. Przede wszystkim ma się skupiać na złoczyńcach. To mogło wpłynąć na nadanie wyższej kategorii wiekowej. Ponadto, duża bitwa o Eregion, której poświęcono całe dwa odcinki, również mogła odegrać tu rolę.. Prime Video nie podało powodów dla przyznania takiej kategorii wiekowej.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2. sezonu odbędzie się 29 sierpnia 2024 roku.