Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - posąg [SPOILER] na planie 2. sezonu. U Tolkiena to niezwykle ważna postać

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Amazon

2. sezon serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy powstaje obecnie na planie zdjęciowym w brytyjskim Berkshire, dokąd ekipa przeniosła się po zakończeniu prac w Nowej Zelandii. Teraz do sieci trafiły zdjęcia, które pokazują posąg naprawdę ważnej dla stworzonego przez J.R.R. Tolkiena postaci; jest nią elf Fëanor, dawny Najwyższy Król Ñoldorów, który zyskał sławę także jako doskonały kowal - to właśnie on wykuł Silmarile, trzy klejnoty, w których zawarte zostało światło Dwóch Drzew Valinoru.

Warto zauważyć, że serialowy Celebrimbor, który odpowiada za powstanie tytułowych pierścieni, należy do rodu Fëanora; w 1. sezonie produkcji Amazona używał on nawet młota swojego legendarnego przodka, natomiast o samych Silmarilach i Dwóch Drzewach Valinoru wzmiankowano we wprowadzeniu do serii.

Nie jest jasne, czy pokazanie posągu Fëanora jest wyłącznie easter eggiem, czy też - jak spekulują niektóre amerykańskie portale popkulturowe - postać tę zobaczymy na ekranie w ramach retrospekcji. Jeśli druga opcja jest prawdziwa, na taki obrót spraw zgodę musiałoby wyrazić Tolkien Estate. Przypomnijmy bowiem, że Amazon posiada prawa jedynie do książki Władca Pierścieni wraz z dopiskami; jakiekolwiek nawiązania do Pierwszej Ery odbywają się w porozumieniu z fundacją odpowiadającą za literacką spuściznę Tolkiena z powieścią Silmarillion na czele.

2. sezon Pierścieni Władzy ma zadebiutować na platformie Amazon Prime Video w przyszłym roku.