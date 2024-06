Oto wódz orków z serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Zdjęcia z 2. sezonu

materiały prasowe

W 2. sezonie serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy w postać upadłego elfa i zarazem wodza orków, Adara wciela się Sam Hazeldine. Przejął on rolę po tym, gdy w pierwszym sezonie grał go Joseph Mawle.

Władca Pierścieni: Pierścieni Władzy - aktor o Adarze

Hazeldine przyznaje, dlaczego przyjął rolę Adara. Podoba mu się, że jest to mroczna postać, ale on sam siebie nie postrzega jako złoczyńcę. Stara się chronic swoich.

- Robi to, co uważa za słuszne, aby ocalić ich od ludobójstwa - czy to z ręki Saurona, który postrzega ich jako mięso armatnie, czy elfów.

Władca Pierścienie: Pierścienie Władzy

Wyjaśnia, że na początku 2. sezonie Adar jest w egzystencjalnym kryzysie, bo nie wie, co dalej zrobić. Powodem jest to, że zakończył realizację swojego planu. Zbudował dom dla swoich. To zdaniem aktora rozpoczyna nowe otwarcie jego wątku w 2. sezonie.

Joseph Mawle pomógł Hazeldine'owi wejść w rolę Adara. Panowie znali się od lat, więc to pomogło w tym procesie.

Hazeldine opowiada, że ekipa od charakteryzacji długo nad nim pracowała. Początkowo prace nad ucharakteryzowaniem go na Adara trwały siedem godzin, ale z czasem udało się proces skrócić do pięciu. Aktor opowiada, że najtrudniejszą częścią pracy było wypowiadanie dialogów w Czarnej Mowie, bo jego zdaniem ten język jest wymagający dla gardła i nie ma zbytnio podobieństwa do prawdziwych dialektów.

Co ciekawe, Hazeldine wprowadził dość istotną zmianę w Adarze. Na jego życzenie eksperci od twórczości Tolkiena za zgodą showrunnerów przepisali sporą część jego dialogów z angielskiego na Czarną Mowę. Jego zdaniem to dodawało postaci odpowiedniego wyrazu.

Obiecuje, że dowiemy się, skąd on i jego pobratymcy się wzięli, więc zobaczymy jak Adar przemienił się z elfa w postać, którą znamy. Dodaje także, że zobaczymy, jak wyglądały poprzednie jego konfrontacje z Sauronem.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - krwawy 2. sezon

Tak opisuje początek pierwszego odcinka:

- Drugi sezon zaczyna się z przytupem. Byłem zaskoczony, jak to wszystko jest krwawe i brutalne.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2. sezonu odbędzie się 29 sierpnia 2024 roku.

