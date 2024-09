Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - Adar nie umrze, a stanie się (SPOILER)? Szok to mało powiedziane

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Finał 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy zbliża się wielkimi krokami. Jednym z najbardziej popularnych typów dotyczących ostatniego odcinka obecnej odsłony serii jest śmierć Adara - taki obrót spraw zdają się sugerować zarówno wykorzystywanie przez niego orków do pokonania Annatara, które najprawdopodobniej doprowadzi do odwrócenia się od niego swoich "dzieci", jak również przejęcie jego miecza przez Saurona, co wyjawiał jeden ze zwiastunów. Przez sieć przetacza się jednak zupełnie szokująca teoria na temat tego, kim naprawdę jest ta postać i jakie będą jej dalsze losy.

Adar został stworzony specjalnie na potrzeby serialu Amazona - w książkach Tolkiena nie istnieje bohater o takim imieniu. Jego ekranowa geneza również owiana jest aurą tajemnicy. Z premierowego odcinka 2. sezonu dowiedzieliśmy się jedynie, że miał być on jednym z 13 elfów zdeprawowanych przez Morgotha, które później zostały uwięzione na "mrocznym, nienazwanym szczycie".

Tropy jeśli chodzi o prawdziwą tożsamość Adara podsuwają jednak jego rozmowy z Galadrielą. Zawarto w nich sugestię, że ojciec orków może być jedną z najstarszych postaci w Śródziemiu; zauważmy bowiem, że korzysta on z prastarych języków - elfickie quenya czy sindarin nie sprawiają mu większego problemu. W dodatku czyni na ekranie odwołania do matki bohaterki, komplementując jej urodę.

Najistotniejsze jest jednak to, że Adar w rozmowie z Galadrielą określa ją jako Altáriel, co w quenyi oznacza właśnie Galadrielę (sama "Galadriela" pochodzi z sindarinu). Stąd już rzut beretem do innego imienia postaci - wypowiadanego w telerinie Alatáriel. Sęk w tym, że to ostatnie swojej przyszłej żonie nadał nie kto inny jak Celeborn, późniejszy władca Lothlórien.

Nieobecność Celeborna w trakcie wydarzeń ukazanych w Pierścieniach Władzy jest zagadkowa - akurat ten bohater powinien mieć walny wpływ na serialową fabułę. Co naprawdę się z nim stało? W tej sprawie w sieci pojawiły się już dwie naprawdę dzikie teorie.

Według pierwszej z nich Celeborn miałby być obok Adara jednym z 13 elfów skorumpowanych przez Morgotha; późniejszy ojciec orków słuchał więc o losach Galadrieli na długo przez jej poznaniem. To stąd jego wiedza na temat pochodzenia bohaterki czy znajomość zarezerwowanego wyłącznie dla małżonków określenia. Warto też przypomnieć, że Galadriela o swoim mężu, którego imienia na ekranie nie poznaliśmy, mówiła już w pierwszym sezonie. Miał on "udać się na wojnę z Morgothem, z której nigdy nie wrócił".

Jest jednak jeszcze drugie, zupełnie rewolucyjne przypuszczenie. Celebornem w rzeczywistości może być... sam Adar. Co więcej, ojciec orków w finale 2. sezonu miałby nie tylko nie umrzeć, ale w dodatku objawić swoją prawdziwą tożsamość po założeniu Nenyi, Pierścienia Władzy, który zdobył on w przedostatnim odcinku. W świecie Tolkiena wchodzący w skład artefaktu mithril posiadał także właściwości uzdrawiania - być może twórcy serialu zdecydują się podjąć ten aspekt, co pozwoli Adarowi pozostać w opowieści; jest on przecież jedną z najbardziej lubianych postaci.

Pierścienie Władzy - przewidywania na finał 2. sezonu

Celebrimbor zostanie zabity. Po wykuciu Pierścieni Władzy nie jest on już potrzebny Sauronowi, a jego otwarty sprzeciw wobec działań Annatara doprowadzi do jego śmierci. Przypomnijmy, że w książkach Tolkiena Sauron torturował Celebrimbora, który później stracił życie – jego ciało orkowie traktowali jak wojenny sztandar. Warto zauważyć, że mowa o torturach była już w 7. odcinku drugiego sezonu serialu.

