Pierścienie Władzy - co stało za kontrowersyjnym pocałunkiem? Galadriela "była odrobinę zszokowana"

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

foto. Prime Video

W przedostatnim odcinku 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy doszło do oblężenia Eregionu. O ile sama bitwa robiła ogromne wrażenie, to odcinek pozostawił w ustach niektórych nieprzyjemny posmak z powodu pocałunku dwóch postaci. Chodzi oczywiście o Elronda (Robert Aramayo) oraz Galadrielę (Morfydd Clark). Nic nie wskazywało na to, że między tymi bohaterami jest uczucie inne od platonicznej, przyjacielskiej miłości i troski o siebie nawzajem. Wiele osób ta scena oburzyła, ponieważ Elrond w książkach Tolkiena ostatecznie wychodzi za córkę Galadrieli, Celebrianę, z którą ma dzieci, w tym Arwenę znaną z filmów Petera Jacksona.

Scena może być interpretowana dwojako, ponieważ w trakcie pocałunku Elrond podarował też Galadrieli spinkę od swojej peleryny, która pozwoliła elfce na uwolnienie z kajdan i ucieczkę z obozu Adara. Jednak czy tylko to stało za tym gestem? To wiedzą jedynie twórcy. Aktorka wcielająca się w Galadrielę powiedziała natomiast:

Elrond był zdecydowanie śmielszy niż się tego spodziewała. Była odrobinę zszokowana.

