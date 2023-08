Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - co czeka Arondira i Isildura w 2. sezonie? Nowa postać w serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Prime Video

Obecnie trwa postprodukcja 2. sezonu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy od Amazon Prime Video. Historia ponownie będzie podążać za głównymi bohaterami - Galadrielą, Elrondem, Durinem, Nori i Arondirem - ale jej szczegóły nie są znane. Według zapewnień twórców mamy się spodziewać, że wydarzenia będą prowadzone w szybszym tempie, a do tego będzie więcej akcji.

Natomiast serwis Fellowship Of Fans podzielił się nowymi, nieoficjalnymi informacjami o fabule nadchodzącej serii. Dotyczą one postaci Arondira (Ismael Cruz Cordova) i Isildura (Maxim Baldry). Przypomnijmy, że syn Elendila przeżył erupcję Orodruiny, choć znalazł się pod gruzami. Z kolei Arondir, Bronwyn, Theo i reszta udała się do Pelargir, aby odnaleźć tam spokój po zniszczeniu wioski.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - co wydarzy się w 2. sezonie?

Według doniesień portalu Arondir w 2. sezonie trafi do Eregionu. W 2. odcinku odbędzie się bitwa, w której bohater będzie walczyć u boku Elronda z orkami i Adarem. Ponadto ujawniono, że Nia Towle zagra ludzką kobietę o imieniu Estrid. Do tego Arondir, Isildur i wspomniana Estrid będą mieć jeden wątek fabularny - przez część sezonu będą dzielić wspólne sceny.

fot. Amazon Prime Video

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - według doniesień premiera 2. sezonu może odbyć się na początku 2024 roku.