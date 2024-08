Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - serialowa Galadriela o hejcie: "Nienawiść okazują mi głównie mężczyźni"

Amazon Prime Video

Reklama

Już jutro na platformie Amazon Prime Video zadebiutują pierwsze odcinki 2. sezonu produkcji Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Tymczasem do sieci trafiło wiele nowych materiałów promujących kolejną odsłonę serii, wśród nich głośno już komentowany wywiad z serialową Galadrielą, Morfydd Clark. Aktorka poruszyła temat hejtu wymierzonego w jej postać, stwierdzając, że "nie była na niego przygotowana", a nienawistne wiadomości - także te prywatne - wysyłają do niej "głównie mężczyźni".

Clark tak opisuje całą sytuację:

Byłam po prostu na to (hejt wokół serialu i postaci Galadrieli - przyp. aut.) zupełnie nieprzygotowana przed i po premierze pierwszego sezonu. Odkryłam zarówno mroczną, jak i uroczą stronę tego, co oznacza bycie kimś, do kogo każdy może wysłać prywatną wiadomość na Instagramie. Te przepełnione nienawiścią wysyłali mi głównie mężczyźni.

Aktorka dodała:

To, co niektórym widzom nie podobało się w Galadrieli, innym przypadło do gustu. (...) Część odbiorców krytykowała elementy, za które inni z kolei mi dziękowali. (...) Moja Galadriela po prostu zagarnia przestrzeń wokół siebie i nikogo nie przeprasza. Nie chciałam, żeby zachowywała się jak zwykła kobieta, którą nauczono, żeby w ogóle nie była szorstka. Inne portretowane przeze mnie postacie mają coś w stylu wbudowanego wstydu. Galadriela tego nie ma.

Clark wzięła w obronę także producentka Lindsey Webber, która oceniła, że Galadriela z 1. sezonu "musiała wywoływać skrajne emocje wśród widzów". Według niej to właśnie niepopularne decyzje i zachowanie bohaterki przyczyniły się do odkrycia tego, kim naprawdę jest Sauron.

2. sezon "bardziej realistyczny, dosadny, dramatyczny i emocjonalny" od pierwszego

Showrunnerzy Pierścieni Władzy, Patrick McKay i J.D. Payne, przekonują natomiast, że drugi sezon produkcji będzie "bardziej realistyczny, dosadny, dramatyczny i emocjonalny" od premierowej odsłony serii. Twórcy wychodzą z założenia, że udało im się lepiej poznać aktorów, jak i same cele fabularne, które wcześniej służyły przede wszystkim wprowadzeniu widzów w ekranowy świat. Obaj zapowiadają także więcej akcji, dodając jednocześnie, że w 2. sezonie nie zabraknie "subtelniejszych momentów". Przywołując przykład produkcji Rodzina Soprano konkludują, że nawet najwybitniejsze dzieła małego ekranu "szlifowały swoją tonację przez jakiś czas".

Darmowe gry z okazji premiery 2. sezonu Pierścieni Władzy

Z okazji premiery 2. sezonu Pierścieni Władzy Amazon zdecydował się również udostępnić za darmo gry ze świata Władcy Pierścieni w ramach Amazon Prime Gaming. Chodzi tu o tytuły: Śródziemie: Cień Wojny (do niej potrzebujemy usługi Amazon Luna), Śródziemie: Cień Mordoru i LEGO: Władca Pierścieni.

Najlepsze seriale fantasy w historii

50. Anioł ciemności (1999-2004)