Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - Gil-galad czuje zbliżające się do Śródziemia zło. Aktor o swojej postaci

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy to wielkie przedsięwzięcie platformy Amazon Prime Video. Wiemy z wcześniejszych zapowiedzi, że ważną rolę w serialu odegrają tytułowe pierścienie, o których słyszeliśmy w prologu filmu Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia. W serialu zobaczymy jak dokładnie doszło do ich powstania.

Ostatnio podawaliśmy szczegóły dotyczące postaci Celebrimbora, a teraz przyszedł czas na Gil-galada, Króla Elfów. W Drużynie Pierścienia, Samwise Gamgee recytuje wiersz o "Upadku Gil-galada". Robi to tysiące lat później, więc jest to pierwsza wskazówka dotycząca tej postaci - historia tego świata o nim usłyszała i na długie lata nie zapomniała. Najważniejsze wydarzenia związane z tą postacią, rozgrywają się w Drugiej Erze. Na początku tego okresu, Śródziemie dochodzi do siebie po klęsce Morgotha i Wojnie Gniewu. Zmęczeni bitwą mieszkańcy Śródziemia, chcą odpocząć i złapać oddech, wierząc, że zło zostało całkowicie pokonane. Ale nie Gil-galad.

Wraz z innymi elfami, Gil-galad decyduje się pozostać w Śródziemiu po Pierwszej Erze, zamiast odejść do Nieśmiertelnych Krain. Zakłada królestwo w Lindon. Chociaż wydaje się, że pokój kwitnie w najlepsze, może nie wszystko wyglądać tak, jak się wydaje. Gil-galad, który nie popada w samozadowolenie, ma w sobie sceptycyzm co do braku zła w Śródziemiu. Benjamin Walker, który gra Gil-galada w Pierścieniach Władzy, mówi, że współpracował z showrunnerami JD Payne i Patrickiem McKay, aby zachować te aspekty postaci w serialu. Gil-galad zawsze był osobą zdolną do przewidywania zdarzeń.

Ma takie elfie wyczucie zbliżającego się odrodzenia zła — mówi Walker. - Zawsze widzi to sekundę wcześniej. Kiedy więc znajdujemy go na początku pierwszego sezonu, jest w czasie pokoju. Ale dla Gil-galada oznacza to coś zupełnie innego. Ten pokój i wolność wymagają stałej czujności. I myślę, że gra w długą partię szachów o zachowanie Śródziemia w ryzach. Musimy też pamiętać, że te elfy zdecydowały się zostać. Mogli pojechać do Valinoru, zamieszkać na elfich plażach Walhalli i żyć długo i szczęśliwie w świetle, miłości i ekstazie.

Ale elfy pozostały po części dla podtrzymania nadziei. Pomimo swojej długowieczności i tego, że wielokrotnie doświadczali śmierci swoich bliskich, podejmują to wyzwanie - szczególnie Gil-galad. Walker wyjaśnia:

To prawie tak, jakby mógł poczuć zapach unoszącego się zła w powietrzu. I nie tylko. Ma to połączenie z siłą życiową Śródziemia, prawie tak, jakby czuł macki zła pełzające pod skorupą Śródziemia. I wie, że tam jest. A więc nasuwa się pytanie, co ma z tym zrobić?

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Gil-Galad

Prowadzi swój lud z mądrością i poczuciem chęci przygotowania ich na to, co nadejdzie. A jak dobrze wiemy, to, co nastąpi później, to zastępca Morgotha: Sauron.

W Drugiej Erze jedną z najsilniejszych relacji Gil-galada jest ta z Elrondem. Wie, że półelf musi się wykazać. Elrond ma tysiące lat, ale ma pewne młodzieńcze cechy. Elrond próbuje znaleźć swoje miejsce w Śródziemiu. I w tym Gil-galad go prowadzi.

Gil-galad zachęci go do podjęcia pierwszych kroków i podróży w kierunku swojego ostatecznego przeznaczenia. – mówi Walker. - Ale robi to tak, jak zrobiłby to kochający rodzic, czyli pozwalać im na popełnianie własnych błędów lub zachęcać ich do robienia rzeczy i przekonywać ich, że to był ich pomysł.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września 2022 roku.