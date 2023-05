Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - Galadriela będzie nosić swój pierścień w 2. sezonie. Aktorka potwierdza

Amazon

Obecnie realizowane są prace na planie 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów dotyczących fabuły, ale teraz gwiazda produkcji, Morfydd Clark potwierdziła, że - jej postać - Galadriela nosić będzie swój pierścień zwany Nenya.

Trzy elfie pierścienie wykute zostały w finale 1. sezonu przez Celebrimbora z pomocą Saurona (znanego wtedy postaciom jako Halbrand). W tym świecie jeden z pierścieni noszony jest właśnie przez Galadrielę, drugi przez Gil-Galada i Elronda, natomiast trzeci nosi postać imieniem Círdan, która zostanie wprowadzona w 2. sezonie.

Wkrótce przydarzy jej się coś, co zmieni jej życie. Wkrótce zapozna się z Nenyą, swoim pierścieniem. To naprawdę ekscytujące zobaczyć, jak magia wkrada się do serialu. - powiedziała Clark podczas imprezy FYC w Hollywood.

W rozmowie z Deadline aktorka dodała, że gdy kończyli 1. sezon wiedzieli, że wykucie pierścieni zmieni Śródziemie i jej postać będzie w tej zmianie brała czynny udział. Wiemy też, że dodatkowe pierścienie również zostaną wykute w dalszej części tej serialowej historii, ale na ten moment nie wiadomo, jak zostanie to poprowdzone. Przypomnijmy, że jeden z czekających na wykucie pierścieni będzie noszony przez samego Saurona i będzie on zdolny do kontrolowania pozostałych.

Podczas wydarzenia obecni byli też inni aktorzy z obsady serialu. Książę Durin dalej będzie miał napięte relacje ze swoim ojcem, natomiast widzowie też mogą spodziewać się więcej jego interakcji z Elrondem. Odtwórca postaci krasnoluda, Owain Arthur powiedział, że fani uwielbiają ich relację i dostaną tego więcej w nowym sezonie.