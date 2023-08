Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - orkowie to nie CGI. Wideo pokazuje proces charakteryzacji

fot. materiały prasowe

Reklama

Za praktyczne efekty specjalne, w tym charakteryzację, w serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy odpowiada WETA Workshop, czyli ta sama firma, co przy kinowej serii Petera Jacksona. Choć produkcja platformy streamingowej Prime Video była krytykowana za wiele rzeczy, to wizualnie orkowie zbierali jedynie pochwały. Nowe wideo o kulisach serialu pokazuje, jak wyglądał proces charakteryzacji tych postaci. To nie są efekty komputerowe, jak wiele antagonistów w trylogii Hobbit.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - kulisy

Niewątpliwie dzięki dużemu budżetowi drugi sezon również będzie mieć znakomicie wyglądających orków i nie tylko ich. Prace na planie 2. serii się już zakończyły zanim wybuchły strajki. Tym razem nie kręcono zdjęć w Nowej Zelandii, tak jak pierwszy sezon czy filmy Jacksona, a w Szkocji. Na razie nie wiadomo, jak historia będzie rozwijać się w 2. serii, a data premiery nie jest znana. Proces postprodukcji będzie na pewno długi z uwagi na wiele scen z efektami specjalnymi, więc zobaczymy nowe odcinki nie wcześniej niż w 2024 roku.