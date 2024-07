Amazon Prime Video

Właśnie ogłoszono, że w 2. sezonie produkcji Władca pierścieni: Pierścienie Władzy pojawią się kolejne nowe postacie. Mają to być elfy Camnir i Rían, a także krasnolud Narvi - każdy z nich odegra istotną rolę w nadchodzącej fazie opowieści. Co więcej, obecność dwóch pierwszych bohaterów wyraźnie sugeruje, że na ekranie zobaczymy znaną z książek J.R.R. Tolkiena podróż Elronda.

Camnir, w którego rolę wcieli się znany m.in. z Dunkierki i Bridgertonów Calam Lynch, będzie elfickim kartografem z Eriadoru (choć dokładne miejsce jego pochodzenia nie zostało ujawnione). Tak prezentuje się oficjalny opis postaci:

Ekspert w tworzeniu map wśród elfów ze szczególnym doświadczeniem w poruszaniu się po lasach Eriadoru. Gdy nieprzewidziane zagrożenie wymaga wytyczenia nowej drogi do Eregionu, odwaga Camnira zostanie wystawiona na próbę - grupa elfickich wojowników pod wodzą Elronda będzie musiała zmierzyć się z niespodziewanym atakiem ze strony Upiorów Kurhanów.

Wspomniana w opisie podróż dowodzonych przez Elronda elfów przez Eriador podpowiada, że w Pierścieniach Władzy zobaczymy znaną z Niedokończonych opowieści wędrówkę do Eregionu na polecenie Gil-galada. Po długim marszu, w trakcie którego Elrond powiększał swoją armię o elfy z terenów Eriadoru, szykował się on później do bitwy z siłami Saurona.

Wygląda na to, że w serialu to właśnie na tym etapie historii Elrond spotka kolejną z nowych postaci, Rían (w tej roli Selina Lo), wyśmienitą łuczniczkę, postać stworzoną specjalnie na potrzeby produkcji Amazona. W opisie bohaterki czytamy:

Uznawana za jedną z najlepszych łuczniczek w całym Lindonie, Rían stanie się członkinią niedawno utworzonej grupy elfickich wojowników pod wodzą Elronda. Jej odwaga i celność okażą się nieocenione w czasie walki o Eregion.

Trzecią z nowych postaci jest wymieniony w dodatkach do książkowego Władcy Pierścieni Narvi (zagra go Kevin Eldon), jeden z najsłynniejszych budowniczych, twórca słynnych Drzwi Durina. W 2. sezonie Pierścieni Władzy odegra on fundamentalną rolę w polityce krasnoludów, stając się prawą ręką króla Durina III. Tego ostatniego ma ogarniać "stopniowe szaleństwo", które będzie związane z otrzymaniem przez krasnoludy tytułowych pierścieni - to właśnie dlatego władca Khazad-dûm zacznie szukać nowych doradców.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - nowe postacie z 2. sezonu

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Rían na zdjęciu z 2. sezonu

Jeden z największych problemów serialu został rozwiązany?

Twórcy serialowego Władcy Pierścieni zapewniają także, że zdołali poradzić sobie z czymś, co wydawało się być jednym z największych problemów 1 sezonu: powolnym tempem akcji. Producentka Lindsey Weber przekonuje:

Sprawy przybiorą teraz dużo szybszy i znacznie intensywniejszy obrót - Sauron powrócił i przesuwa figury na swojej szachownicy. To pozwala na pokazanie innego rodzaju akcji i zobaczenie Śródziemia w przerażających momentach.

Weber dodaje, że w drugiej odsłonie serii ujrzymy masę "kataklizmów", a tempo akcji będą także napędzać szeroko zakrojone bitwy. Widzowie dostaną m.in. starcie, które ma być "10 razy większe niż te znane z 1. sezonu", bliskie skalą batalii z filmowego Powrotu króla.

Pierwsze odcinki 2. sezonu serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy zadebiutują na Amazon Prime Video już 29 sierpnia.