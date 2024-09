Pierścienie Władzy - aktor jest pewny, że 3. sezon powstanie. Zapowiedź finału z Balrogiem

Amazon Prime Video

Za tydzień dobiegnie końca tegoroczna przygoda z 2. sezonem serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. W przedostatnim odcinku doszło do wielkiej bitwy o Eregion, ale to nie koniec problemów, które dotykają Śródziemie. W sieci pojawiła się zapowiedź finałowego odcinka, która zwiastuje więcej kłopotów dla bohaterów.

Widzimy w niej, że dojdzie do konfrontacji Durina IV z ojcem, nad którym kontrolę przejął Pierścien. Prawdopodobnie jego chciwość obudzi też Balroga, którego widzimy w wideo. Czeka nas również walka Galadrieli z Sauronem, kolejne zawirowania polityczne na wyspie Numenor oraz spotkanie Mrocznego Czarodzieja z Nieznajomym.

Sprawdźcie sami!

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy: sezon 2

Pierścienie Władzy - aktor o 3. sezonie

Ismael Cruz Cordova wziął udział w wywiadzie dla Variety, w którym podzielił się kilkoma nowymi informacjami. Opowiedział m.in. o bitwie o Eregion, która w dużej mierze była zrealizowana za pomocą efektów praktycznych. W zdjęciach brały udział setki osób. Mur Eregionu był prawdziwy, podobnie do pola bitwy. Wszystko działo się bardzo szybko i potrafiło stresować, choć jego bardziej ekscytowało. Zdradził też, że nawet troll Damrod częściowo był prawdziwy, ponieważ zbudowano jego nogi oraz dolną część ciała, więc aktor nie walczył z powietrzem i nie musiał sobie zbyt wiele dopowiadać wyobraźnią.

Przyznał, że przy okazji 2. sezonu brał udział w większej ilości scen walki, co mu się podobało. Dużo trenował w ramach przygotowań do roli i przyzwyczaił się już do obrotów w powietrzu. Przyznał też, że chciałby poćwiczyć jazdę wyczynową samochodem. Nauczył się już jazdy konno i przebywania długo pod wodą, ale brakuje mu jakiejś fajnej, podwodnej akcji.

Aktor podzielił się też wieściami w sprawie potencjalnego 3. sezonu. To nie nowość, ponieważ wstępnie potwierdzono, że dobre wyniki oglądalności 2. sezonu wpłynęły na to, że Amazon chce kontynuować swój plan na stworzenie pięciu sezonów:

Z tego, co wiem, to w pewien sposób potwierdzili, że wrócimy z 3. sezonem. Nie widziałem jeszcze scenariuszy, ale bardzo bym chciał. Jestem przekonany, że wrócimy.