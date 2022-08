Władca Pierścieni - tak brzmi temat muzyczny serialu! Zrobił go twórca muzyki do filmów Jacksona

fot. materiały prasowe

19 sierpnia 2022 roku nastąpiłą oficjalna premiera soundtracku serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Howard Shore po komponowaniu muzyki do trylogii Władca Pierścieni i Hobbit powrócił, by napisać temat przewodni, który pojawi się w czołówce serialu. Czy brzmi on tak klimatycznie jak jego poprzednie dokonania? Posłuchajcie i oceńcie sami.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - utwór

Kompozytorem całej muzyki w serialu jest Bear McCreary, który doskonale znany jest z takich hitów jak Outlander czy Battlestar Galactica. Album trwa ponad 2 godziny. Jest on dostępny do przesłuchania na Spotify. Na ten moment nie wiadomo, czy w Polsce zostanie wydana płyta z muzyką z serialu.

https://twitter.com/bearmccreary/status/1560646473045274627

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Władca pierścieni - opis fabuły

Serialowy Władca pierścieni zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września w Prime Video.