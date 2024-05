Tak wygląda Tom Bombadil. Zdjęcia z serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy!

fot. Vanity Fair / BEN ROTHSTEIN / PRIME VIDEO

Oficjalnie pokazano postać Toma Bombadila z 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Portal Vanity Fair opublikował też szczegółowe informacje na temat tej postaci, którą zna każdy fan książek J.R.R. Tolkiena.

W rolę Bombadila wciela się Rory Kinnear, którego znamy z takich tytułów jak Gra tajemnic, Dom grozy, filmy o Jamesie Bondzie z Danielem Craigem, Dyplomatka, czy Nasza bandera znaczy śmierć. Do tej pory Toma Bombadil nie widzieliśmy na ekranie, bo przy obu adaptacjach trylogii był wycinany. Sam Peter Jackson tłumaczył, że wyciął go, bo psuje rytm wyprawy bohaterów.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zdjęcia Toma Bombadila

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - sezon 2 - Tom Bombadil

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - rola Toma Bombadila

Showrunnerzy opierając się na różnych pracach Tolkiena, do których Amazon ma prawa, musieli wymyślić, jak go wprowadzić do serialu.

- Jest powód, dla którego nie pojawiał się w poprzednich adaptacjach - w pewnym sensie jest antydramatyczną postacią. Nie jest kimś, kto ma określone zamiary. Obserwuje wydarzenia, ale w nich nie uczestniczy. W Drużynie Pierścieni postacie na niego trafiają i chwilę z nim przebywają, gdy Tom przekazuje im trochę wiedzy. Takiej, która niekoniecznie ma znaczenie w kontekście tego, gdzie zmierzają i co mają zrobić - mówi Payne, jeden z showrunnerów.

W liście z 1954 roku sam Tolkien napisał, że Tom Bombadil nie jest ważną osobą dla narracji. Służył bardziej jako komentarz i reprezentował coś, co jest ważne, a czego sam pisarz nie był w stanie dokładnie określić.

Twórcy zdawali sobie sprawę z tego, dlaczego wycinano go z filmów. Uważali jednak, że znajdą sposób, by użyć w serialu.

Zwracają uwagę, że scenograf, Kristian Milstead, zbudował w jego domu na suficie mapę gwiazd, która ma łączyć Toma z wydarzeniami. To ma być sugestia, że wpatrywał się w nie i szukał znaków - tak jakby czekał na przybycie Nieznajomego.

- Zaczęliśmy myśleć: na czym mu zależy? I jak można wykorzystać taką motywację, by dodać tej postaci więcej dramaturgii? Wiemy, że dba o naturę, a także że lubi pomagać innym. Nie będzie cię do niczego nakłaniać, ale zawsze wyciągnie do ciebie pomocną dłoń.

fot. Vanity Fair / ROSS FERGUSON / PRIME VIDEO

Showrunnerzy wiedzą, że Bombadil ma dom w określonym lesie, ale w serialu dadzą mu drugi w regionie zwanym Rhûn. Ta kraina kiedyś była zielona i piękna, a teraz jest pustą jałowizną. Udał się tam, by zobaczyć, co się stało. To właśnie tutaj mają trafić niziołki Nori i Poppy wraz z Nieznajomym, który wciąż szuka odpowiedzi na pytanie, kim jest. Tak też grupa bohaterów spotka Toma Bombadila.

- Kiedy spotka się z Nieznajomym, możesz odnieść wrażenie, że chce nie dopuścić do tego, by ta destrukcja naturalnego świata posunęła się dalej, do jego krainy na zachodzie. Zachęca więc Nieznajomego w trakcie jego podróży, bo wie, że ostatecznie to pozwoli chronić naturę, którą tak kocha. Powiedziałbym, że nasz Tom Bombadil bardziej interweniuje niż w książkach, ale tak o 5-10 procent bardziej - mówi Payne.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - aktor o Tomie Bombadilu

A co na to wszystko Rory Kinnear? Przyznaje, że przed dołączeniem do Pierścieni Władzy nic nie wiedział o postaci oraz Władcy Pierścieni, bo nie czytał książek. Gdy rozmawiał ze swoją partnerką życiową o tym, że musi przygotować się i poczytać - więc ujawnił jej, kogo zagra - nie mogła w to uwierzyć. Wówczas zdał sobie sprawę, że o bohater, który ma znaczenie kulturowe i będzie musiał odpowiednio do niego podejść.

A tak twórcy mówią o roli Bombadila w 2. sezonie:

- Pierwszy sezon był o rozstawieniu pionków na szachownicy, a w drugim te pionki są w ruchu, a tak naprawdę wszystko jest o złoczyńcach. Mamy Saurona, który nie jest już przebrany za Halbranda. Widzowie wiedzą, że jest Sauronem, więc obserwują jak manewruje i manipuluje Adarem, który jest kolejnym dużym czarnym charakterem sezonu. Rola Toma jest czymś ciekawym w tej strukturze, ponieważ choć sezon jest mroczniejszy, Tom Bombadil śpiewa i wypowiada słowa, które brzmią jak rymy z dziecięcych wierszy. Jest on zaprzeczeniem zmian tonu w całym sezonie i prawdziwym światłem w morzu mroku - mówią twórcy.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - sezon 2

Showrunnerzy podkreślają, że nie zamierzają odpowiadać w serialu na jakiekolwiek pytania i dodawać jakichkolwiek rzeczy do Toma Bombadila, które w pracach Tolkien umyślnie zostały niedopowiedziane.

- Być może odpowiedzią na to, jaką enigmą jest Tom Bombadil jest akceptacja faktu, jak sam Tolkien napisał we Władcy Pierścieni: on jest.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera w sierpniu 2024 roku w Prime Video.