Nowy klip z 2. sezonu Pierścieni Władzy. Galadriela ujawnia prawdę o Sauronie

W przyszłym tygodniu na Prime Video zadebiutuje drugi sezon Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy. Amazon wykorzystuje więc ostatnie chwile, aby promować nadchodzące odcinki. Do sieci właśnie trafił nowy klip z serialu, który prawdopodobnie pochodzi z pierwszych epizodów drugiego sezonu. Widzimy na nim, jak Galadriela udała się do Lindonu na audiencję do Gil-galada. Na miejscu jest już obecny Elrond, który wysłuchuje ich rozmowy odnośnie trzech pierścieni i tajemniczego Halbranda. W końcu bohaterka wyjawia królowi elfów, że to sam Sauron podszywał się pod mężczyznę i jej towarzysza podróży.

Pierścienie Władzy - Galadriela w Lindonie w nowym klipie z 2. sezonu

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy: sezon 2

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – o czym jest?

Tak brzmi oficjalny opis fabuły 2. sezonu:

Sauron powrócił. Wypędzony przez Galadriel, bez armii czy sojusznika, powracający Mroczny Władca musi teraz polegać na własnej przebiegłości, by odbudować swoją siłę i nadzorować tworzenie Pierścieni Mocy, które pozwolą mu związać wszystkie ludy Śródziemia ze swą złowrogą wolą.

W obsadzie serialu są Morfydd Clark, Lenny Henry, Sara Zwangobani, Dylan Smith, Markella Kavenagh, Megan Richards, Robert Aramayo, Benjamin Walker, Ismael Cruz Córdova, Nazanin Boniadi, Tyroe Muhafidin, Charles Edwards, Daniel Weyman, Owain Arthur, Charlie Vickers, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Cynthia Addai-Robinson, Trystan Gravelle, Maxim Baldry, Ema Horvath, Sam Hazeldine oraz Leon Wadham.

Władca Pierścienie: Pierścienie Władzy - premiera 2. sezonu odbędzie się 29 sierpnia 2024 roku na platformie Prime Video.