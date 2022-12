AI pokazało Władcę Pierścieni w wersji studia Ghibli - przerażający Gollum, uroczy Hobbici i niesamowite oko Saurona

Trend na grafiki generowane przez sztuczną inteligencję wciąż trwa. Tym razem na grupie poświęconej programowi Midjourney, który służy do tworzenia obrazów za pomocą AI, użytkownik Nick Lopresti zaprezentował Władcę Pierścieni, gdyby był zrobiony przez sławne studio animacji Ghibli. Zobaczcie zupełnie nowe spojrzenie na dobrze wam znane Śródziemie.

Warto przypomnieć, że Hayao Miyazaki, autor takich hitów jak Spirited Away: W krainie Bogów i Księżniczki Mononoke, nie przepada za amerykańskim kinem i w przeszłości na przykładzie Władcy Pierścieni wyjaśnił, co nie podoba mu się w tym gatunku. Poniżej znajdziecie link do artykułu na ten temat.

Hayao Miyazaki nienawidzi Władcy Pierścieni? Sławny twórca Ghibli kontra amerykańskie kino

Władca Pierścieni studia Ghibli według AI

Władca Pierścieni studia Ghibli - prace AI

Choć możliwości sztucznej inteligencji budzą zachwyt, to zbadaliśmy także kontrowersje wokół tego tematu: AI pokazuje Avengersów Wesa Andersona i zmarłych aktorów dzisiaj. Sztuczna inteligencja zachwyca świat i zabija sztukę? i zapraszamy zainteresowanych do lektury.