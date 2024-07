Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów na nowym zdjęciu. Główna bohaterka i ciekawy szczegół

fot. Warner Bros. Discovery

Już jutro startuje Anime Expo w Los Angeles, gdzie nie zabraknie Władcy Pierścieni: Wojny Rohirrimów, czyli pierwszego kinowego anime rozgrywającego się w Śródziemiu. Warner Bros. za pośrednictwem strony wydarzenia udostępniło nowe zdjęcie z filmu, które prezentuje Hèrę (Gaia Wise), podróżującą na swoim koniu, ewidentnie śpiesząc się do miejsca, do którego zmierza. To kolejna możliwość przyjrzenia się stylowi wizualnemu anime z Władcy Pierścieni. Uwagę zwraca również tło, które wydaje się renderowane w bardziej fotorealistyczny sposób.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – nowe zdjęcie

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – historia opowiedziana z perspektywy kobiet

W artykule z Anime Expo znalazła się również wypowiedź reżysera Kenji’ego Kamiyamy, który stwierdził, że kobiety w filmie będą godnie reprezentowane:

W japońskiej animacji nierzadko główną bohaterką jest kobieta, ale nie zdarza się to w filmach aktorskich nakręconych na podstawie Władcy Pierścieni. W naszym filmie główną rolę kobiecą odgrywa Héra, a narratorką historii jest szlachetna tolkienowska postać Éowina, więc kobiety są bardzo dobrze reprezentowane. Myślę, że jest wiele osób, które uwielbiają oryginalne dzieło Tolkiena, więc mam nadzieję, że tym ludziom spodoba się nasza praca. Kręcenie tego filmu było ciekawym wyzwaniem.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – opis fabuły

Historia rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga, który szuka zemsty za śmierć ojca, zmusza Żelaznorękiego i jego lud do stawienia mu czoła w pradawnej twierdzy Hornburg, która w przyszłości będzie nosić nazwę Helmowego Jaru. Héra, córka Helma, w obliczu rosnącego zagrożenia musi stanąć na wysokości zadania, by poprowadzić ludzi do walki z wrogiem chcącym totalnej destrukcji.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – premierę wyznaczono na 13 grudnia w kinach.

