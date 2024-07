Władca Pierścienie: Pierścienie Władzy zaskoczą już w pierwszej scenie. 2. sezon rozpocznie się od... zamachu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Patrick McKay i J.D. Payne, twórcy i showrunnerzy serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy w rozmoie z Total Film omówili scenę otwierającą drugi sezon. Z uwagi na to, że to szczegóły dość kluczoego wydarzenia dla relacji postaci, może to być SPOILER!

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - scena otwierająca 2. sezon

McKay i Payne tak opisali scenę otwierającą:

- Scena zaczyna się w mroku. Do pomieszczenia wchodzi ork, a potem widzimy, że jest ich tu tysiące. Jedna postać ma zostać właśnie ukoronowana i teraz przedstawia swoją wizję na przyszłość Śródziemia. Tuż przed tym, jak korona została położona na jego głowie, jego prawa ręka, Adar, odwraca ją do góry nogami i wbija mu ją w plecy. To próba zamachu na Saurona.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - sezon 2

Według twórców to ma pokazać klimat tego, czym będzie 2. sezon opowiadający głównie o złoczyńcach z naciskiem na Saurona, który wpływa na wszystkie wydarzenia w serialu.. Tym samym poznamy historię relacji Saurona z Adarem, co wpłynie na ich konflikt w teraźniejszości. Scena otwierająca rozgrywa się pod koniec Pierwszej Ery po tym, jak Morgoth został pokonany.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2. sezonu odbędzie się 29 sierpnia w Prime Video.