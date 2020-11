Władcy ognia - oryginalny scenariusz opowiadał o smokach i... strażakach. Jest grafika

Touchstone Pictures

Władcy ognia to film z 2002 roku, opowiadający o Ziemi spustoszonej przez smoki i oddziale ochotników, który wyrusza, by zniszczyć ich gniazdo. Film spotkał się z chłodnym przyjęciem - nie uratował go nawet występ duetu Christian Bale i Matthew McConaughey. Teraz, po latach, okazuje się, że film pierwotnie nosił tytuł... Dragons vs. Firefighters (Smoki kontra strażacy). Poniżej zobaczycie grafikę przedstawiającą walkę - no właśnie - strażaka i smoka, zainspirowaną filmem. Autor - Juan Pablo Roldan - powiedział:

Zostałem poproszony przez Gregga Chabota [współautor scenariusza] o wykonanie klatki kluczowej, która zaprezentuje wizję z oryginalnej koncepcji scenariusza, by uczcić zbliżającą się 20. rocznicę filmu. Oto rezultat.

W ten sposób okazało się, że oryginalna koncepcja filmu była nieco inna, niż ostateczna... kto wie, czy nie okazałaby się ciekawsza.