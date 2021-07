Władcy Wszechświata: Objawienie - hejt jest bezzasadny. Kevin Smith i aktor bronią serialu

Netflix

Fani oryginalnej kreskówki He-Man i Władcy Wszechświata narzekają, że według nich Władcy wszechświata: Objawienie jest złym serialem, ponieważ nie ma w nim He-Mana i Szkieletora. Obaj "giną" w pierwszym odcinku, a w kolejnych czterech obserwujemy konsekwencje tego wydarzenia. Potem He-Man i Szkieletor wracają, a w ostatniej scenie książę Adam zostaje przebity przez Szkieletora. Podkreślono stanowczo: książę Adam jest ranny, ale nie został zabity. Smith mówi, że w drugiej części sezonu on powróci, ale wyjawił, że na pewno nie zobaczymy już Orko.

- Widzę jak ludzie piszą online: "Hej, pozbyli się He-Mana!". Naprawdę, k**wa, sądzisz, że Mattel Televion, którzy zatrudnili mnie i zapłacili mi, chcieli zrobić pier***ony serial Władcy Wszechświata bez He-Mana? Dorośnij! To naprawdę mnie rozwaliło.

Chris Wood, czyli głos księcia Adama w serialu, zaleca fanom niewydawanie osądu przed obejrzeniem całego sezonu. Na razie dostaliśmy tylko jego pierwszą połowę.

- Adam nie zginął, jest bardzo ranny. Jeśli chcesz podpalić świat poprzez zniszczenie fandomu, zabijasz He-Mana i mówisz: "to koniec, nara!". Twórcy znaleźli bardzo interesujący pomysł, jak wywrócić dynamikę serialu do góry nogami, by podwyższyć stawki, czego w oryginale nigdy nie było. Powiedziałbym, byście oglądali dalej. W świecie magii i nadnaturalnych mocy wszystko jest możliwe.

Kevin Smith zapowiada, że wątek Evil-Lyn jest jego ulubioną częścią pierwszego sezonu i to, co zobaczymy w jej kontekście w kolejnych odcinkach będzie mieć dużo emocji. Chwali Lenę Headey, która jest głosem tej postaci. Jako że kolejne 5 odcinków to po prostu kolejna część sezonu, historia zacznie się dokładnie w momencie zakończenia piątego epizodu. Opowieść ma wówczas być skierowany w totalnie nowym kierunku.

Władcy Wszechświata: Objawienie zebrali kapitalne recenzje krytyków, ale sfrustrowani widzowie zaniżają oceny na wszystkich portalach, więc oceny są bardzo niskie. Data premiery drugiej części pierwszego sezonu nie jest znana.

