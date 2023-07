Wojownicze Żółwie Ninja - dobra wiadomość dla fanów. Powstanie kolejny film i serial

fot. materiały prasowe

Paramount Pictures i Nickelodeon Movies pracują nad sequelem do produkcji Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos. To nie wszystko. Planują także stworzyć serial, który byłby "pomostem" pomiędzy tymi dwoma filmami. Co wiemy o projektach? Poniżej zebraliśmy dla was najważniejsze informacje. Zobaczcie sami.

Wojownicze Żółwie Ninja -powstanie kolejny film i serial

Serial będzie animacją 2D, zatytułowaną Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles. Produkcja ma zadebiutować na platformie Paramount+ i składać się z dwóch sezonów. Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu i Brady Noon ponownie wcielą się w tytułowe żółwie ninja, które tym razem staną przed największym wyzwaniem w swoim życiu: będą musiały przetrwać solo, bez pomocy swoich braci.

Jeśli chodzi o filmowy sequel, na fotelu reżyserskim zasiądzie Jeff Rowe, który jest także reżyserem i współscenarzystką Wojowniczych Żółwi Ninja: Zmutowany chaos. Point Grey Pictures zajmie się produkcją obu tytułów.

