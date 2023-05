Spider-Man: Poprzez multiwersum - pokazy przedpremierowe. Gdzie obejrzycie nową animację o Pajączku?

fot. Sony Pictures Animation // Marvel Entertainment

Spider-Man: Poprzez multiwersum to kontynuacja historii z nagrodzonego Oscarem filmu animowanego z 2018 roku. W nowej animacji z Brooklynu Miles trafia do multiwersum. Razem z Gwen Stacy, spotykają innych Spider-Man’ów, którzy mają za zadanie ochronę świata przed zagrożeniami. Kiedy bohaterowie spierają się o to, jak poradzić sobie z nowymi niebezpieczeństwami, Miles musi na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem i jak ocalić ludzi, których kocha. Premiera filmu 2 czerwca.

Reżyserami nowej produkcji są Joaquim Dos Santos, Kemp Powers i Justin K. Thompson. W obsadzie głosowej oryginalnej wersji znaleźli się m.in. Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Jake Johnson i Issa Rae. Za produkcję odpowiada Sony Pictures Animation.

1 czerwca fani Pajączka będą mieli okazję wybrać się na pokazy przedpremierowe filmu Spider-Man: Poprzez multiwersum. Odbędą się one w sieci kin: Cinema City, Multikino, Helios oraz w kinach:

W sieci pojawił się nowy klip z animacji, w którym postać o pseudonimie Spot (głos podkłada mu Jason Schwartzman) próbuje okraść bankomat w sklepie. Na koniec Miles jako Spider-Man przybył go powstrzymać. Zobaczcie poniżej.

