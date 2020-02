Wojownik Altaii: poznamy pierwszą powieść twórcy Koła Czasu

Robert Jordan znany jest przede wszystkim jako twórca Koła Czasu, wielotomowego cyklu fantasy, który zostanie zekranizowany w formie serialu przez platformę Amazon Prime. Amerykański pisarz zmarł w 2007 roku, a cykl dokończył za niego Brandon Sanderson.

Zanim jednak Jordan zaczął pisać Koło Czasu, tworzył inne powieści. Jego pierwszą był Wojownik Altaii. Co ciekawe, ta książka wtedy nie znalazła wydawcy i trafiła "do szuflady". Została wydana dopiero w zeszłym roku, ponad dekadę po śmierci pisarza.

Zysk i S-ka, polski wydawca powieści Roberta Jordana, zapowiedział wydanie Wojownika Altaii. Zaprezentował też okładkę i krótki opis powieści:

Źródło: Zysk i S-ka

Wojownik Altaii to epicka opowieść o barbarzyńskim plemieniu Altaii, którego przywódca Wulfgar, żeby ocalić swój lud, musi walczyć z okrutnymi królowymi, prorokami demonicznych religii i złą magią. Może mu w tym pomóc radą Elspeth, przybysz z innego świata, ale najpierw Wulfgar musi nauczyć się zadawać właściwe pytania. Tylko co, jeśli wiedza, którą posiądzie Wulfgar zamiast uratować lud Altaii, go zniszczy?