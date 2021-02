Wolverine zwalczył Broń X i został herosem dzięki temu zdaniu z prawdziwej książki

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wolverine to bez dwóch zdań jedna z najsłynniejszych i najciekawszych postaci uniwersum Marvela. Większość z naszych Czytelników zna jego genezę; poddawany w ramach programu Broń X licznym torturom i praniu mózgu Logan zdołał ostatecznie się uwolnić, by później wejść na superbohaterską ścieżkę. Najnowszy zeszyt z jego udziałem, Wolverine #9, rzuca jednak nowe światło na tragiczne doświadczenia Rosomaka, wyjawiając konkretną przyczynę wydostania się z Broni X.

W przywołanym wyżej komiksie tytułowy bohater prowadzi niezwykle ważne dla niego śledztwo tuż po odkryciu, że na czarnym rynku pojawiły się rozmaite artefakty i inne przedmioty związane z mutantami. W toku dochodzenia czytelnicy dowiadują się, że w trakcie bycia częścią programu Broń X Logan wykradł Księgę pięciu kręgów (jap. Gorin-no Sho), pochodzący z 1645 roku traktat słynnego szermierza japońskiego, Musashiego Miyamoto, skupiony na rozmaitych kwestiach związanych ze sztukami walki czy zachowaniem właściwego stanu ciała i umysłu.

Przetrzymywany w niewoli Rosomak ukrywał księgę pod swoim materacem, początkowo nie wiedząc, po co w ogóle ją ukradł. Z czasem zaczęła mu ona przypominać jednak o tym, że dawniej posiadał w Japonii rodzinę. To właśnie na kartach tego traktatu zaczął również zapisywać kolejne ofiary swoich misji, aby nie zapomnieć, co się wydarzyło.

Koniec końców razem z towarzyszącym mu w Broni X Maverickiem postanowił stworzyć metodę pamięciową, wykorzystującą jedno konkretne zdanie z księgi:

Dzień dzisiejszy jest twoim zwycięstwem nad tobą wczorajszym.

Powtarzając tę frazę do znudzenia, Wolverine i Maverick byli w stanie przywoływać dawne wspomnienia i opierać się praniu mózgu i programowaniu przeprowadzanemu przez odpowiedzialnych za Broń X. Jako pierwszy z niewoli wydostał się Logan; dopiero później tą samą drogą podążył jego kompan.

Teraz obaj spotkali się na aukcji, na której licytowane są pochodzące z czarnego rynku przedmioty związane z mutantami.

Spójrzcie sami:

