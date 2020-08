Wolverine cudem przeżył, lecz czekają go męczarnie. Teraz wypłynie z niego krew...

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Kilka dni temu informowaliśmy Was, że komiksowy Wolverine został zabity przez rosyjskiego mutanta znanego jako Omega Red. Ten ostatni w tym celu wrzucił upojonego alkoholem Rosomaka do kanadyjskiego jeziora, w którym heros miał najzwyczajniej w świecie utonąć - wiemy, że w trakcie przetrzymywania pod wodą przyśpieszony czynnik leczniczy Logana nie działa. Wygląda jednak na to, że protagonista cudem uniknął śmierci.

W sieci pojawiła się już bowiem zapowiedź kolejnej odsłony serii, zeszytu Wolverine #5. Wynika z niej, że ocalałego bohatera czekają w najbliższej przyszłości prawdziwe męczarnie - jedna z sekwencji ujawnia pobieranie jego krwi, za czym najprawdopodobniej stoi współpracujący z Omegą Red Drakula. Tak prezentuje się opis komiksu:

W przysypanych śniegiem ciemnościach dalekiej północy Wolverine został więźniem Drakuli. Zawierając nieoczekiwany sojusz, Logan odpowie jednak na ten atak. Wielka stawka, szpony, pojazdy śnieżne i zimowa pożoga już na was czekają.

Zobaczcie plansze i okładki:

Wolverine #5 - plansze

Wolverine #5 zadebiutuje na amerykańskim rynku 2 września.