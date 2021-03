Czego boi się Wolverine? Tej okrutnej śmierci, która trwałaby całą wieczność

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W Stanach Zjednoczonych ukazał się zeszyt Wolverine: Black, White, and Blood #4, kolejna odsłona znakomicie przyjętej przez fanów i krytyków serii, utrzymanej w czarno-białej tonacji kolorystycznej, którą przeplata symbolizująca krew czerwona barwa. Jedna ze scenarzystek najnowszego rozdziału opowieści, Kelly Thompson, wzięła na warsztat kwestię hipotetycznej śmierci protagonisty; Logan podzielił się więc niezwykle okrutną wizją nieustannego umierania, które w jego przypadku trwałoby całą wieczność.

Fani Marvela doskonale wiedzą, że na przestrzeni lat Rosomak był wystawiany na najcięższe próby: jego wykonany z adamantium szkielet Magneto wyrywał żywcem z ciała, a w trakcie nuklearnego ataku na Japonię heros znajdował się w Nagasaki. Jak mógłby jednak umrzeć Wolverine?

W 4. zeszycie nowej serii Logan mierzy się ze stadem żarłaczy białych. W trakcie pojedynku czytelnik zdaje sobie sprawę, że bohater odczuwa strach - w tym przypadku chodzi o utratę takiej ilości krwi, która doprowadziłaby do jego omdlenia. Gdyby do tego doszło, ciężar szkieletu z adamantium sprawiłby, iż Wolverine zacząłby tonąć, opadając na same dno oceanu. To właśnie w tym momencie poznajemy okrutną wizję jego nieustannej śmierci.

Zakładając, że po omdleniu z powodu utraty krwi Rosomak trafiłby na dno, jego przyśpieszony czynnik leczniczy przywróciłby mu świadomość, jednak jedynie na chwilę - Logan w ten sposób znalazłby się w pętli trwającego całą wieczność tonięcia i odzyskiwania świadomości.

Spójrzcie sami:

Wolverine: Black, White, and Blood #4 - plansze

Na szczęście dla Logana w najbliższej przyszłości nie będzie on musiał sprawdzać zasadności powyższej wizji - koniec końców wyszedł on cało ze starcia z rekinami.