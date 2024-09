Woman of the Hour w nowym teaserze. Morderca z randki w ciemno

fot. materiały prasowe

Reklama

Woman of the Hour to reżyserski debiut Anny Kendrick, która również zagrała główną rolę w swoim filmie. Będzie to thriller oparty na prawdziwej historii seryjnego zabójcy, który szukał swoich ofiar, biorąc udział w popularnym telewizyjnym programie randkowym. W wielu krajach na świecie film trafi od razu na Netflixa i właśnie platforma podzieliła się nowym teaserem, który prezentuje jedno z pierwszych spotkań między niczego niespodziewającą się dziewczyną a mordercą, w którego wciela się Daniel Zovatto.

Woman of the Hour – teaser

fot. Netflix

Woman of the Hour – o czym jest?

W 1978 roku seryjny morderca Rodney Alcala jest uczestnikiem programu randkowego, w którym kobieta w ciemno wybiera partnera, z którym umówi się na randkę. Mężczyzna zostaje wybrany przez Cheryl Bradshaw. Urocze spotkanie zaczyna przybierać przerażający obrót, gdy Rodney rezygnuje ze swojej dotychczasowej fasady i wyjawia Cheryl prawdę, że w rzeczywistości jest psychopatycznym seryjnym zabójcą, który na koncie ma śmierć pięciu kobiet.

Autorem scenariusza jest Ian McDonald, który wcześniej napisał Some Freaks. W obsadzie poza Anną Kendrick i Danielem Zovatto znaleźli się Nicolette Robinson, Tony Hale Kathryn Gallagher, Kelley Jakle oraz Autumn Best.

W Polsce film dystrybuowany jest przez Kino Świat. Premierę wyznaczono na 11 października.