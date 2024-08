Woman of the Hour – zwiastun. Historia seryjnego mordercy biorącego udział w programie randkowym

fot. VVS Films

To może być jedna z najciekawszych filmowych propozycji Netflixa na koniec tego roku. Woman of the Hour to debiutancki film wyreżyserowany przez Annę Kendrick, która zainspirowała się historią prawdziwego seryjnego mordercy, który wziął udział w programie randkowym. Niczego niespodziewająca się kobieta myślała, że znalazła miłość swojego życia. Ale prawda okazała się o wiele straszniejsza, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Film właśnie doczekał się pierwszego zwiastuna, który pokazuje pierwsze spotkanie głównych bohaterów, w których wcielają się Kendrick oraz Daniel Zovatto.

Woman of the Hour – zwiastun i plakat

fot. VVS Films

Woman of the Hour – o czym jest?

W 1978 roku seryjny morderca Rodney Alcala jest uczestnikiem programu randkowego, w którym kobieta w ciemno wybiera partnera, z którym umówi się na randkę. Mężczyzna zostaje wybrany przez Cheryl Bradshaw. Urocze spotkanie zaczyna przybierać przerażający obrót, gdy Rodney rezygnuje ze swojej dotychczasowej fasady i wyjawia Cheryl prawdę, że w rzeczywistości jest psychopatycznym seryjnym zabójcą, który na koncie ma śmierć pięciu kobiet.

Autorem scenariusza jest Ian McDonald, który wcześniej napisał Some Freaks. W obsadzie poza Anną Kendrick i Danielem Zovatto znaleźli się Nicolette Robinson, Tony Hale Kathryn Gallagher, Kelley Jakle oraz Autumn Best.

Woman of the Hour debiutowało na ubiegłorocznym Międzynarodowym Festiwalem Filmów w Toronto. Netflix wciąż nie ujawnił daty premiery.