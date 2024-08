Kończy się postprodukcja Wonder Mana. Showrunner podzielił się zdjęciem

fot. Marvel Comics

Wonder Man jest serialem na podstawie komiksów Marvela, w którym główną rolę zagrał Yahya Abdul-Mateen II. Według prezesa Marvel Studios, Kevina Feige'ego, nowy tytuł będzie ekstremalnie różnić się od pozostałych produkcji.

Wygląda na to, że proces postprodukcji serialu dobiega już końca. Showrunner Andrew Guest podzielił się wpisem, w którym poinformował, że są na finałowym etapie prac na "ranczu Skywalkera". Opublikował zdjęcie, na którym gra w tenisa stołowego z Destinem Danielem Crettonem. Reżyser Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, który jest współtwórcą, producentem wykonawczym i stanął za kamerą dwóch pierwszych odcinków Wonder Mana, okazała się lepszy w ping-ponga od Guesta.

W Wonder Man oprócz Abdul-Mateena II wystąpił Demetrius Grosse (Fear the Walking Dead), który zagrał brata głównego bohatera, złoczyńcę Grim Reapera. Grosse w niedawnej rozmowie z ComicBookMovie powiedział, że ludzie będą zaintrygowani dynamiką między Simonem i Erikiem Williamsami tak samo, jak ekscytująca będzie ich dynamika jako Grim Reaper i Wonder Man. Dodał, że nowa produkcja będzie bardzo innym rodzajem serialu, ale przyjemnym.

Ponadto do roli Trevora Slattery'ego powrócił Ben Kingsley. Nie podano jeszcze kiedy serial będzie mieć premierę.

Wonder Man - opis fabuły

Serial zaprezentuje perspektywę superbohatera na branżę rozrywkową. Historia skupia się na hollywoodzkim kaskaderze i aktorze, który chce osiągnąć sukces w kinie. Kwestia powiązania historii z Hollywood została bezpośrednio zaczerpnięta z komiksów Marvela.